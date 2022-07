Harry Wild - La signora del delitto: anticipazioni della seconda puntata, stasera su Retequattro

Stasera su Retequattro in prima serata torna Harry Wild - La signora del delitto, con protagonista Jane Seymour: ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Jane Seymour, indimenticabile Signora del West, torna stasera su Retequattro alle 21:20 nei panni di Harry Wild - La signora del delitto, protagonista della serie tv crime che sta facendo compagnia al pubblico di Mediaset in queste settimane estive.

Anticipazioni

La seconda puntata è costituita dagli episodi 3 e 4. Nel primo, intitolato Il furto d'identità, Harry arruola sua nipote Lola per scovare un rapinatore di banche che ha commesso un omicidio per simulare la propria morte. Nel secondo episodio, dal titolo Raskolnikov, un giovane serial killer sfida Harry ispirandosi al romanzo "Delitto e castigo" di Dostoevskij.

Ecco il promo del nuovo appuntamento, visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Harry Wild - La signora del delitto è stata originariamente realizzata per Acorn TV, piattaforma streaming americana che offre una combinazione di classic e new mystery, drama, commedie e documentari.