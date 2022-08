Harry Styles sotto attacco per le sue parole sulle scene di sesso tra persone gay

Harry Styles è stato pesantemente criticato online per aver parlato, durante un'intervista su My Policeman, delle scene di sesso tra persone gay nel mondo del cinema.

Harry Styles è stato criticato dai fan dopo aver fatto un commento sul fatto che le rappresentazioni cinematografiche del sesso gay sono di solito relegate a delle sequenze hot in cui "due ragazzi ci danno dentro".

Il cantante, 28 anni, ha recentemente parlato con la rivista Rolling Stone a proposito del suo nuovo film, My Policeman, in cui interpreta un agente di polizia omosessuale che nasconde a tutti la sua vera sessualità negli anni '50. Styles ha scatenato una reazione negativa online, dopo aver parlato del suo desiderio di esprimere tenerezza nelle scene d'amore della pellicola.

Harry, che ha anche dettagliatamente discusso il suo rifiuto di conformarsi ad una singola definizione per quanto concerne la sua sessualità, a proposito delle scene hot del film ha spiegato: "Spesso, nei film, il sesso tra persone gay è ridotto a due ragazzi che ci danno dentro."

"Per questo motivo da queste scene, in un certo senso, viene rimossa tutta la dolcezza. Mi piace immaginare che a vedere questo film siano anche quelle persone che erano vive quando essere gay era illegale. Michael voleva mostrare questo atto di tenerezza, amore, sensibilità", ha concluso Harry Styles.

Su Twitter i fan si sono letteralmente inferociti: "Ma in che mondo vivi, mai visto un film con scene del genere", e ancora: "Un uomo etero che pensa di essere nella posizione di poter dire cosa pensano le persone omosessuali... è meglio che smetta di parlare per noi. È solo felice perché ha rubato la cultura omosessuale per i suoi vantaggi e la sua fama, punto."