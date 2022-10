Harry Potter: Tom Felton svela le parole di Alan Rickman che non dimenticherà mai

Tom Felton, nella sua autobiografia, ha svelato le parole di Alan Rickman che non dimenticherà mai, ecco il divertente aneddoto raccontato in un video.

Tom Felton ha condiviso un divertente aneddoto riguardante Alan Rickman che risale agli anni in cui è stato protagonista nei film di Harry Potter in cui aveva la parte di Draco Malfoy.

L'attore, tra le pagine della sua autobiografia Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un'adolescenza da mago, ha infatti spiegato cosa è accaduto quando ha calpestato involontariamente il mantello della star.

In un passaggio del libro che ha letto in un breve video condiviso online, Tom Felton ha spiegato: "Mi è stato detto senza mezzi termini da Alan Rickman: 'Non calpestare il mio fottuto mantello'. Ho più o meno riso. Io e gli interpreti dei Mangiamorte ci siamo guardati pensando 'Sta scherzando?'".

L'attore ha però aggiunto: "Ben presto è diventato chiaro: non stata scherzando per niente".

Tom ha poi proseguito il suo racconto sottolineando: "Nel ciak successivo il regista voleva che camminassi il più possibile vicino ad Alan. Eravamo a metà del salone prima che calpestassi il mantello. Dovete ricordarvi che lo aveva avvolto intorno al collo... Ho quasi ucciso il povero uomo! Si è girato verso di me e mi ha rivolto uno sguardo che non si vorrebbe mai, davvero mai, vedere".

Ripetendo la scena Felton è stato particolarmente attento a non ripetere l'errore, compiuto però da un altro attore: "Quello mi ha tolto la pressione. Ma non mi dimenticherò mai quelle parole: 'Non calpestare il mio fottuto mantello'".

L'interprete di Draco ha più volte lodato Alan Rickman ricordando che sul set aveva paura di lui, ma è sempre stato "davvero gentile" con i giovani colleghi e ha mantenuto un tagliente senso dell'umorismo.