Harry Potter, Tom Felton non ha rivisto i film della saga, ma per un buon motivo!

Tom Felton ha svelato di non aver mai riguardato i film che compongono la saga di Harry Potter e che lo farà solamente in futuro, in una situazione precisa. L'interprete di Draco Malfoy ha raccontato: "Ho visto i film durante le première, ma non al di fuori di quegli eventi, mai! Sto conservando l'esperienza per un giorno speciale. Mi immagino mentre li guardo con i miei due figli quando sarò un po' più vecchio".

Felton, durante la sua intervista con il magazine People, ha inoltre smentito le voci che sostenevano non andasse d'accordo con gli altri protagonisti del franchise magico tratto dai romanzi scritti da J.K. Rowling. L'attore ha spiegato che recentemente è andato a Broadway per vedere Daniel Radcliffe in scena e di aver trascorso del tempo in spiaggia con Emma Watson, evento immortalato in alcune foto e video che hanno entusiasmato i fan.

Tom è in queste settimane protagonista della serie di YouTube Origin in cui interpreta un giovane che si trova a bordo di una nave spaziale in cui stanno avvenendo degli eventi misteriosi, mettendo in crisi lui e gli altri passeggeri, alle prese con un pericolo mortale.