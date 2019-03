Harry Potter: negli USA la maratona di film sotto le stelle

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Una maratona di film sotto le stelle per i fan americani di Harry Potter. E' questo il clou del programma della Summer Nights Film Series che si svolge dal 7 al 30 agosto a Newfields nel New Hampshire. In particolare, i film del mago di Hogwarts verranno proiettati dal 12 al 19 luglio, uno dopo l'altro all'interno di un cartellone piuttosto variegato in cui hanno spazio film classici come Sabrina o Il sospetto; blockbuster anni Novanta tipo Indipendence Day e cortometraggi.

L'evento, nato con la collaborazione della Banca nazionale di Indianapolis, è aperto praticamente a tutti e si terrà a partire dalle 19. Nell'attesa del buio, gli spettatori potranno godersi un picnic, musica, attività collaterali. Banditi animali, alcol, candele non più alte di 12 pollici e coltelli. Una esperienza indubbiamente immersiva in cui grandi e piccoli potranno nuovamente - o perché no, magari è anche la prima volta - vedere le avventure del mago creato dalla penna di J.K. Rowling.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una foto del film

Ma se Harry Potter è ormai diventato un classico per ragazzi, continuano le avventure dello spin-off dedicato a Newt Scamander e i suoi animali fantastici. Dopo le recensioni piuttosto gelide dell'ultimo capitolo, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, l'autrice pare abbia messo la barra dritta per cercare di non avere più problemi con i fan, rimasti piuttosto delusi dalla evoluzione delle vicende. Tutto quello che sappiamo su Animali fantastici 3 è che Si parte da una location nuova di zecca e decisamente meno plumbea rispetto a Parigi, il Brasile, e verrà sicuramente approfondito il legame sentimentale tra Grindelwald e Silente. Basterà tutto ciò ad allontanare le critiche? Chissà.