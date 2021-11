Harry Potter: Lil Nax X come Voldemort: il video del suo costume di Halloween 2021

Lil Nas X ha festeggiato Halloween 2021 con uno dei costumi più memorabili dell'anno: il suo look ispirato a Voldemort è spaventosamente ben realizzato.

Lil Nas X ha omaggiato la saga ideata da J.K. Rowling, come testimonia un video postato sul suo profilo Twitter, celebrando Halloween 2021 con un costume semplicemente spettacolare ispirato al personaggio di Voldemort, incredibilmente simile a come lo abbiamo visto nel franchise di Harry Potter.

Alle foto e ai video pubblicati su Twitter il rapper statunitense ha aggiunto anche alcune didascalie in cui ha scritto: "lil voldemort x" e ancora: "Colui che deve essere chiamato con il tuo nome", in riferimento al suo successo Montero e, ovviamente, alla frase con cui ci si riferisce a Voldermort stesso: Colui che non deve essere nominato.

Con l'uscita del suo primo album MONTERO, Lil Nas X ha vissuto un 2021 molto intenso ed impegnativo: sebbene fosse già diventato una grande star della musica con l'uscita di "Old Town Road" due anni fa il rapper, col passare del tempo, ha dimostrato di non essere affatto un semplice "fenomeno momentaneo".

Secondo quanto riferito, i costumi di Halloween più popolari di quest'anno includono Spider-Man, Harley Quinn e i personaggi della serie Netflix che ha recentemente battuto ogni record: Squid Game. Tuttavia, i personaggi del mondo immaginario di Harry Potter rimangono e rimarranno per sempre tra le scelte più popolari di tutti i tempi.