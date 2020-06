Harry Potter: secondo un leak il titolo del videogioco sarà Hogwarts: A Dark Legacy

Un leak su Reddit avrebbe svelato il titolo e i dettagli del nuovo videogame ispirato a Harry Potter, che dovrebbe chiamarsi Hogwarts: A Dark Legacy. Il gioco potrebbe invertire la scarsa fortuna del popolare franchise nel settore videogame.

Con l'eccezione di titoli mobile come Harry Potter: Wizards Unite, non c'è un videogame degno di nota dedicato all'universo di Harry Potter fin dalla conclusione della saga, nel 2011. Nel 2018 sono trapelate in rete le immagini di un game su Harry Potter, ma Warner Bros. non ha commentato i link lasciano i fan a interrogarsi sul possibile arrivo sul mercato di un videogioco che rinverdisse i fasti della saga fantasy.

L'utente Reddit notexpectedbut, che sostiene di essere un dipendente di WB Marketing, avrebbe diffuso le prime informazioni sul misterioso videogioco in un lungo post in cui svela anche il possibile titolo, Hogwarts: A Dark Legacy.

Secondo il leak, Hogwarts: A Dark Legacy sarà ambientato nel futuro, tra qualche decennio, dopo che i figli di Harry Potter si sono diplomati all'accademia della magia. Il villain del gioco dovrebbe essere un ex Death Eater, potente forse quanto Voldemort. I giocatori assumeranno l'identità di uno studente di Hogwarts del quinto anno e potranno personalizzare il loro aspetto scegliendo se sono maghi, mezzo sangue o Nati-Babbani. Naturalmente tutte le loro mosse influenzeranno l'andamento della storia. Il gioco dovrebbe arrivare sul mercato a gennaio per console e PC. Naturalmente per il momento è impossibile verificare queste anticipazioni, perciò non ci resta che attendere.

