Harry Potter: Jason Isaacs svela cosa avrebbe cambiato di Lucius Malfoy

Jason Isaacs ha rivelato che cosa avrebbe cambiato di Lucius Malfoy, il celebre personaggio che ha interpretato nei film del franchise di Harry Potter. Le pellicole, basate sull'omonima serie di romanzi fantasy di JK Rowling, seguono la storia di Harry durante i suoi sette anni alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In tutti i film, che sono andati in onda dal 2001 al 2011, i personaggi adulti sono stati interpretati da attori veterani del cinema britannico tra i quali figurano Alan Rickman, Emma Thompson, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Helena Bonham Carter e, ovviamente, Isaacs, che all'epoca era principalmente noto per i suoi ruoli ne Il patriota e Black Hawk Down.

Il personaggio di Isaacs, Lucius Malfoy, è il sinistro Mangiamorte che sfoggia sempre una vera e proprio criniera di lunghi capelli biondi e che è anche il padre del bullo dei Serpeverde, Draco Malfoy. Lucius non ha un ruolo particolarmente attivo nella serie, ma la sua casa viene utilizzata in una sequenza culminante nell'ultimo film, Harry Potter e i doni della morte - parte 2.

Durante una recente intervista di The Guardian, ad Jason Isaacs è stato chiesto che cosa gli sarebbe piaciuto cambiare di Lucius Malfoy se gli fosse stato permesso, al che l'attore ha scherzosamente risposto: "Essere il migliore di tutti almeno per una volta? Ottenere il rispetto di Voldemort? Non essere sempre una tale testa di cazzo?".