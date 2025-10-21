Harry Potter, ecco la foto che i fan dei fratelli Weasley stavano aspettando

Una immagine pubblicata sui social ha scatenato l'entusiasmo dei fan del maghetto e in particolare della famiglia del suo migliore amico Ron.

Oliver Phelps, famoso in tutto il mondo per aver interpretato George Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, domenica ha pubblicato sui social un'immagine che ha fatto impazzire i fan.

L'attore è stato protagonista, insieme al fratello Oliver e Bonnie Wright, di una cena a Baltimora e la foto scattata e pubblicata sui social ha riportato i fan per un attimo a Hogwarts.

La reunion a cena dei fratelli Weasley

La cena si è trasformata in una vera e propria reunion in piena regola dei fratelli Weasley: nei film, James e Oliver Phelps interpretavano i gemelli Fred e George Weasley mentre Bonnie Wright era Ginny Weasley.

I Weasley nella reunion HBO di Harry Potter

"Cena di famiglia a Baltimora" ha scritto Oliver nella didascalia del post. Nei commenti, Bonnie Wright ha risposto con tre cuori arancioni per sottolineare il legame tra gli attori della saga cinematografica.

Il legame del cast con il franchise di Harry Potter

Alla piccola reunion dei Weasley naturalmente mancavano i genitori, Arthur (Mark Williams) e Molly (Julie Walters), oltre ai fratelli Charlie (Alex Crockford), Bill (Domhnall Gleeson), Ron (Rupert Grint) e Percy (Chris Rankin).

James e Oliver Phelps e Bonnie Wright hanno mantenuto uno stretto legame con lo show: i gemelli Phelps conducono di una serie culinaria intitolata Harry Potter: Wizards of Baking, che tornerà presto con la seconda stagione. Allo show ha partecipato come giudice ospite nella prima stagione anche Bonnie Wright.

Nella serie tv HBO i Weasley saranno interpretati da Gracie Cochrane (Ginny), Tristan e Gabriel Harland (Fred e George), Ruari Spooner (Percy), Alastair Stout (Ron) e Katherine Parkinson (Molly). Al momento, non sono ancora stati assegnati i ruoli di Bill e Arthur e anche quello di Charlie, che avrà un ruolo maggiore rispetto a quello dei film. La serie tv di Harry Potter debutterà sugli schermi non prima del 2027.