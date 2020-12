Harry Potter e la Maledizione dell'Erede potrebbe in futuro diventare un film con il cast originale?

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, lo spettacolo teatrale che ha debuttato a Londra alcuni anni fa ed è stato poi esportato con successo a Broadway e in altre nazioni, potrebbe forse diventare un film e riportare quindi sul grande schermo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei ruoli che li hanno resi famosi in tutto il mondo.

L'ipotesi, nonostante la notizia sostenuta da presunte fonti vicine alla Warner Bros, sembra poco fondata e i fan della saga di J.K. Rowling non dovrebbero già entusiasmarsi (o disperarsi, considerando l'accoglienza negativa riservata al testo ideato specificatamente per le rappresentazioni teatrali da parte di molti fan dell'universo magico).

Il giornalista Daniel Richtman, come riporta il sito We Got This Covered, sostiene che alcuni membri del cast dei film originali avrebbero parlato della possibilità di tornare sul set in occasione di un adattamento cinematografico di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede che sarebbe prodotto da Warner Bros, come gli altri progetti legati al mondo creato dalla scrittrice J.K. Rowling.

Lo spettacolo teatrale firmato da Jack Thorne e John Tiffany con la collaborazione dell'autrice, è ambientato diciannove anni dopo la battaglia di Hogwarts in cui è stato sconfitto Voldemort. Harry Potter, che nei lungometraggi è stato interpretato da Daniel Radcliffe, ha avuto tre figli con Ginny Weasley: James Sirius, Albus Severus e Lily Luna. Hermione Granger e Ron Weasley, parti affidate a Emma Watson e Rupert Grint nella saga cinematografica originale, si sono sposati e lei è diventata Ministro della Magia, mentre lui ha ereditato il negozio Tiri Vispi Weasley. La coppia ha avuto due figli: Rose e Hugo.

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: uno spettacolo magico che stupisce e intrattiene

Lo spettacolo segue quello che accade quando Albus e Rose iniziano il loro primo anno a Hogwarts: Albus diventa amico di Scorpius Malfoy, figlio di Draco (Tom Felton), e appartengono alla casata di Serpeverde. Rose, invece, è Grifondoro. I due ragazzi vengono seguiti nel corso degli anni raccontandone il rapporto un po' complicato con i genitori e un'avventura legata all'uso della Giratempo che svela dei segreti legati a Voldemort.

Non è la prima volta che si ipotizza la realizzazione di un film tratto dalla storia sequel, tuttavia per ora non c'è mai stato nulla di concreto e la Warner sembra preferisca concentrarsi sulla produzione dei prossimi lungometraggi che compongono la saga di Animali fantastici e dove trovarli.