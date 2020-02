Harry Potter, Daniel Radcliffe: "Non ho intenzione di ritornare nel mondo creato da J.K. Rowling"

Daniel Radcliffe è tornato a parlare della possibilità di riprendere il ruolo di Harry Potter in uno dei prossimi film del franchise.

L'attore negli ultimi anni ha potuto sfruttare la propria situazione economica per scegliere senza alcuna preoccupazione i progetti a cui dedicarsi dividendosi tra il set, cinematografico e televisivo, e il teatro.

L'ex interprete di Harry Potter, prossimamente nelle sale come stat di Escape From Pretoria, intervistato da Variety ha ora accennato al suo legame con la saga magica tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

Daniel Radcliffe ha infatti risposto a una domanda in cui gli si chiedeva se sarebbe disposto a recitare in uno dei film di Animali fantastici e dove trovarli riprendendo la parte di Harry: "Non penso. Non mi piace dire di no, ma non è qualcosa che mi entusiasma".

La star ha proseguito spiegando: "Penso che questi film siano andati avanti e stiano andando bene senza di noi. Sono felice che rimanga così. Mi piace come è la mia vita".

Radcliffe non ha però escluso la possibilità di recitare in altri progetti di quel tipo: "Non sto dicendo che non lavorerò più a qualche franchise, ma amo la flessibilità che contraddistingue ora la mia carriera. E non voglio ritrovarmi in una situazione in cui ho firmato un contratto che mi impegna per anni".