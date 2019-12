Harry Potter in concerto: ecco le date a Roma e Milano!

Tra il 27 e il 30 dicembre 2019 torna The Harry Potter Film Concert Series al Teatro degli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica in Roma.

Torna Harry Potter in concerto grazie alla Harry Potter Film Concert Series: appuntamento con diverse date a Milano e a Roma, rispettivamente al Teatro degli Arcimboldi con Harry Potter e il calice di fuoco in concerto, il 27 e 28 dicembre, e all'Auditorium Parco della Musica con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in concerto il 29 e 30 dicembre.

Diretta da Timothy Henty, l'Orchestra Italiana del Cinema eseguirà queste magiche partiture dal vivo durante la proiezione del film che sarà riprodotto in alta definizione su uno schermo di 12 metri. Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 1,3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling's Wizarding World, con oltre novecento spettacoli in più di 48 paesi del Mondo.

Alan Rickman è Piton, che protegge il trio da un inaspettato pericolo

Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village; i concerti di Milano godono del patrocinio del Consolato Britannico; quelli di Roma dell'Ambasciata Britannica in Italia. In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, è il terzo anno a Hogwarts per Harry, Ron ed Hermione. Qui incontrano il prigioniero fuggito Sirius Black e imparano a maneggiare un Ippogrifo mezzo cavallo / mezza aquila, respingere il mutevole Boggart e padroneggiare l'arte della Divinazione. Harry deve anche resistere ai Dissennatori che succhiano l'anima, superare in astuzia un pericoloso lupo mannaro e affrontare la verità su Sirius e il suo rapporto con Harry e i suoi genitori.

Conquistando una nomination all'Oscar per la colonna sonora, la musica affascinante e magistrale composta da John Williams è diventata un celebre classico, evocando bellissimi leit-motive che accompagnano le avventure di Harry Potter e dei suoi amici nel loro magico viaggio. In Harry Potter e il calice di fuoco, Harry entra misteriosamente nel Torneo Tremaghi, una gara estenuante tra diverse scuole di magia in cui affronta un drago, demoni d'acqua e un labirinto incantato che lo porterà nella stretta morsa di Lord Voldemort. Harry, Ron ed Hermione lasciano l'infanzia per sempre e affrontano sfide oltre la loro immaginazione.

Da Animali fantastici ad Harry Potter, 10 creature magiche dell'universo di J.K. Rowling

Vincendo sia l'International Film Music Critics AWARD (IFMCA) sia l'ASCAP Film and Television Music Award per la colonna sonora, il ricco affresco musicale composto da Patrick Doyle (Brave, Hamlet, Sense and Sensibility) ha portato nuove gravità emozionali con correnti melodiche più scure nel mentre che Harry Potter, Ron ed Hermione affrontano queste nuove avventure.