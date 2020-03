Tra Harry Potter e gli Avengers, la Cina si prepara alla riapertura dei cinema

Harry Potter, gli Avengers e Interstellar: ecco solo alcuni dei titoli scelti dalla Cina in vista della riapertura dei cinema chiusi a causa del Coronavirus.

Sembra che la Cina si stia preparando a riaprire le proprie sale cinematografiche dopo che è stato confermato il rallentamento dell'epidemia di coronavirus da parte delle autorità cinesi. Anche se non è ancora stata fissata una data di uscita ufficiale, pare che Harry Potter e la pietra filosofale sia uno dei primi titoli scelti dagli uffici del China Film Group in Shanghai per festeggiare la riapertura delle sale.

Il Coronavirus in Cina ha già causato una perdita ai box office di oltre 2 miliardi di dollari ma un recente sondaggio sembra dare segnali positivi: il 68% della popolazione cinese infatti ha dichiarato che, per quanto riguarda svago ed intrattenimento, andare al cinema sarà una loro vera e propria priorità una volta che l'epidemia non rappresenterà più un pericolo. La speranza è che tutte le sale cinematografiche cinesi siano di nuovo operative dai primi di maggio di quest'anno.

Oltre alla versione di Harry Potter e la pietra filosofale rimasterizzata in 4K e disponibile in 3D, tra gli altri titoli menzionati ci sono Inception, Interstellar e alcuni film della saga cinematografica Avengers tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Da metà aprile, insieme ad una seconda ondata di vecchi blockbusters, verranno anche proiettati recenti film hollywoodiani come Jojo Rabbit, 1917 e Dolittle la cui uscita nelle sale è stata interrotta dall'epidemia di coronavirus.