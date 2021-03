Harry e Meghan conquistano la prima serata di Mediaset e La7 stasera in TV

Stasera in TV saranno ben due gli speciali dedicati a Harry d'Inghilterra e Meghan Markle e al loro rapporto conflittuale con la famiglia reale britannica, in onda in prima serata su La5 e LA7.

Harry e Meghan protagonisti assoluti stasera in TV: i due ex reali infatti hanno conquistato la prima serata con ben due speciali, in onda su LA7 e La5, dedicati alla loro storia d'amore ma soprattutto al rapporto conflittuale con la famiglia reale britannica.

"The Royal Saga: Harry & Meghan contro tutti", stasera su La5 alle 21:10

Lo speciale fa il punto sul terremoto scatenato dall'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, lo scorso 7 marzo, da Meghan Markle e Harry d'Inghilterra. Realizzato da VideoNews, il programma è condotto dall'esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali Lavinia Orefici. Ospiti, nel parterre, Silvana Giacobini, Roberto Alessi, in collegamento da Londra Federico Gatti, e, dagli USA, Maria Luisa Rossi Hawkins. Le due ex Altezze Reali, dopo aver trovato casa a Montecito, messo in piedi l'associazione non-profit ArchWell e siglato accordi milionari con Netflix e Spotify, hanno deciso di parlare per la prima volta pubblicamente, dopo la decisione di lasciare Buckingham Palace. L'eco delle loro parole ha costretto Sua Maestà la regina Elisabetta II a esprimersi ufficialmente con una nota sintetica e significativa. E William, futuro Re d'Inghilterra, nonostante la regola aurea del silenzio, ha affermato che la sua famiglia non è razzista e che sentirà presto il fratello. Un vero dramma shakespeariano.

Sul caso si sono espresse le più autorevoli testate, esperti di cose reali e tabloid. Tanto si è detto e tanto si è scritto. Di sicuro, la figura di Diana continua a gettare la sua ombra sulla Monarchia e nel cuore di chi l'aveva eletta Principessa del Popolo. Resta da capire se Harry, forte del legame con Meghan, saprà sostenere le conseguenze delle sue radicali scelte.

"Meghan e Diana: Una Corona sotto accusa", in onda su LA7 alle 21:15

Andrea Purgatori conduce lo speciale di Atlantide che fa il punto sull'attuale situazione della famiglia reale inglese e ne ripercorre la storia, sottolineandone luci e ombre dai tempi di Lady Diana fino alle ultime accuse di Meghan Markle.

In seconda serata, al termine della puntata speciale di Atlantide, LA7 trasmetterà The Queen, il film di Stephen Frears con protagonista Helen Mirren, vincitrice del Premio Oscar per la sua interpretazione della Regina Elisabetta.