Harley Quinn: dal ComicCon di San Diego il trailer della quarta stagione

Finalmente online il trailer della quarta stagione della serie animata Harley Quinn che uscirà su HBO Max a fine luglio.

Nel trailer Harley promette "più dramma, più Bane e più Harlivy" (la coppia composta da Harley e Poison Ivy) mentre fa a scazzottate con i nemici e cerca di far combaciare la nuova vita lavorativa all'interno della Bat-Family con la vita sentimentale condivisa con Poison Ivy. Ce la farà l'antieroina a trovare il suo posto a Gotham City? Dal trailer inoltre sembra che la serie animata manterrà il suo tipico tono irriverente a Rated R, come si evince da alcuni spezzoni.

@DA SCENEGGIATRICE A SHOWRUNNER

La stagione 4 vedrà il debutto della showrunner e produttrice esecutiva Sarah Peters, già familiare con la serie avendola scritta sin dai primi episodi, che sostituirà Justin Halpern e Patrick Schumacker che rimarranno comunque co-creatori. Inoltre, a detta dei due ex showrunner la relazione tra Harley e Ivy continuerà almeno fino a quando loro saranno coinvolti nel progetto, disilludendo i desideri dei fan della coppia Harley-Joker.

La serie animata vedrà di nuovo le voci di Kaley Cuoco (Big Bang Theory) per Harley Quinn e Lake Bell per Poison Ivy. Mentre il resto del cast vocale include Alan Tudyk nei panni di Clayface e il Joker, Ron Funches nei panni di King Shark, JB Smoove nei panni di Frank the Plant, Giancarlo Esposito nei panni di Lex Luthor, Natalie Morales nei panni di Lois Lane, Jim Rash nei panni dell'Enigmista, Diedrich Bader nei panni di Batman, Tony Hale nei panni del dottor Psycho, Chris Meloni nei panni del Commissario Gordon, Rahul Kohli nei panni di Scarecrow, Sanaa Lathan come Catwoman, Vanessa Marshall come Wonder Woman e Jacob Tremblay come Robin.

La quarta stagione di Harley Quinn sarà disponibile su HBO Max dal 27 luglio.