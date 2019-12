Hanukkah - La festa delle luci, il corto animato oggi su Rai Gulp!

Oggi su Rai Gulp arriva in prima visione assoluta Hanukkah - La festa delle luci, cortometraggio d'animazione diretto da Maurizio Forestieri e con le voci di Luisa Ranieri e Francesco Pannofino. Prodotta da Rai Ragazzi e dalla Graphilm Entertainment di Roma, sceneggiata dal regista e da Anna Lucia Pisanelli e raccontata in modo vivace ed elegante da un maestro dell'animazione italiana come Maurizio Forestieri, Hanukkah - La festa delle luci è una storia di amicizia, coraggio e condivisione, piena di poesia e di spunti di riflessione, rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie.

Nella Roma del dopoguerra, tra la comunità ebraica che vuole ricominciare a vivere liberamente dopo anni di persecuzioni razziste, una giovane pasticcera di nome Anna lotta per salvare la bottega di famiglia dalle grinfie di Antioco, un uomo meschino e spietato. In un'epoca in cui manca il necessario, alla vigilia della festa di Hanukkah, l'amicizia e la solidarietà faranno la differenza...

Attraverso la vicenda di fantasia della giovane pasticcera Anna, si scopre qualcosa di una delle feste più antiche e affascinanti che si celebrano in Italia, la festa ebraica di Hanukkah, la festa delle luci. Anche per Anna, la salvezza della sua bottega passerà dall'olio d'oliva, un piccolo prodigio che rimanda al miracolo dell'olio del candelabro del Tempio di Gerusalemme, simbolo della festa delle luci. Le feste sono momenti importanti della vita delle comunità, amate dai bambini e non solo. Attraverso le feste si possono conoscere in modo giocoso le proprie radici, gli usi e i costumi di popoli vicini e lontani, il senso del dono e dello stare insieme.

Il film sarà visibile anche su Rai Play.