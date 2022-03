Hans Zimmer mostra un pianista ucraino che suona la colonna sonora di Inception durante un raid aereo

Hans Zimmer, celeberrimo compositore premio Oscar, ha interrotto un concerto presso la O2 Arena di Londra questa settimana al fine di mostrare al pubblico un video di un pianista ucraino che suona la colonna sonora di Inception durante un raid aereo, un momento colmo di rabbia e bellezza in mezzo al terrore e all'oscurità che si sono impadroniti dell'Ucraina.

Il tour europeo del compositore, chiamato "Hans Zimmer Live", è una presentazione dinamica delle sue colonne sonore realizzate nel corso degli anni per film come No Time to Die, Sherlock Holmes e Dune, pellicola per la quale quest'anno ha ricevuto una nomination all'Oscar.

Ma prima di suonare la canzone "Time", tratta dalla colonna sonora di Inception, il musicista ha mostrato al pubblico il video di un pianista di Leopoli di nome Alex che ha suonato "Time" al pianoforte per strada, rifiutandosi di smettere anche quando le sirene del raid aereo hanno iniziato a suonare.

Il momento è stato catturato dal fotografo del National Geographic John Stanmeyer, che ha descritto ciò a cui ha assistito nella didascalia del filmato che ha postato su Instagram: "Abbiamo sentito le sirene e la polizia ha chiesto a tutti di spostarsi all'interno della stazione ferroviaria. Alex non si è fermato e ha suonato il suo piano ancora più forte. Un minuto contro la paura, contro la guerra... Andava avanti, senza mai mollare."