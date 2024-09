Hannah Waddingham e Guy Pearce nel cast di The Woman in Cabin 10

Hannah Waddingham e Guy Pearce faranno parte del cast del film The Woman in Cabin 10, tratto dal romanzo scritto da Ruth Ware. L'adattamento del libro sarà firmato da Simon Stone, autore anche della sceneggiatura insieme a Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

Cosa racconterà The Woman in Cabin 10

Al centro della trama c'è una giornalista che assiste a un crimine: una persona a bordo di uno yacht di lusso viene gettata in mare.

La protagonista, interpretata da Keira Knightley, denuncia quanto ha visto, ma nessuno le crede perché non manca nessuno all'appello a bordo della nave. La donna deve quindi andare alla ricerca di risposte, rischiando di mettere a rischio la sua stessa vita mentre la nave prosegue il suo viaggio.

Hannah Waddingham sarà nel cast del film Netflix

The Woman in Cabin 10, prodotto per Netflix, avrà nel proprio cast anche Guy Pearce (L.A. Confidential, The Hurt Locker), Hannah Waddingham (Ted Lasso, The Fall Guy), David Ajala (Star Trek: Discovery, The Dark Knight), Gitte Witt (Cadaver, The Sleepwalker), Art Malik (The Little Mermaid, Disclaimer), Daniel Ings (The Gentlemen, Lovesick), David Morrissey (The Walking Dead, Sherwood), Christopher Rygh (Vikings: Valhalla, The Head Hunter), Paul Kaye (The Stranger, Game of Thrones), Kaya Scodelario (The Gentlemen, Crawl), Lisa Loven Kongsli (Force Majeure), e Gugu Mbatha-Raw (Surface, Misbehaviour).

Per ora non sono stati svelati i ruoli affidati ai nuovi arrivi nel cast del film che porterà sugli schermi la storia firmata da Ware.

Guy Pearce: Vanity Fair France si scusa per aver eliminato la spilla della Palestina dalla foto dell'attore

I progetti delle due star

Prossimamente Hannah Waddingham sarà protagonista sul grande schermo dell'ottavo capitolo della saga action di Mission: Impossible con star Tom Cruise. La produzione non ha annunciato i dettagli del personaggio che la star di Ted Lasso interpreterà nel film.

Guy Pearce, invece, è stato recentemente protagonista della serie Una spia tra noi, una spy story ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda.