Hanna, su Netflix in streaming da oggi!

Hanna arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: sullo schermo rivedremo il thriller di Joe Wright, con un cast da urlo con Saoirse Ronan, Cate Blanchett ed Eric Bana, che ha dato anche il via a una serie tv inedita.

Hanna, una ragazza di quattordici anni originaria dell'Europa dell'Est, cresciuta dal padre per diventare una spietata killer, entra in contatto con una famiglia francese, stringe amicizia con la figlia, sua coetanea, e sperimenta per la prima volta l'adolescenza spensierata che non ha mai avuto. Ma quando la ragazza viene nuovamente risucchiata nel mondo del padre e scopre di essere stata addestrata per diventare una macchina di morte in una prigione della CIA, deciderà di combattere per ottenere finalmente la libertà.

La pellicola, con Cate Blanchett e Saoirse Ronan, ha ispirato anche una serie tv: la prima stagione formata da 8 episodi è piaciuta ai fan, tanto da far rinnovare lo show per una seconda stagione lo scorso aprile. Il film, alla sua uscita nelle sale nel 2011, ha incassato in tutto il mondo circa 65 milioni di dollari, ottenendo un discreto apprezzamento dalla critica, grazie a un discreto 67% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Hanna è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.