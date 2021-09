Hanif Kureishi: la masterclass dello sceneggiatore e scrittore Premio Amidei il 24 settembre

Il 40 Premio Amidei ritorna protagonista con un appuntamento che rimette la scrittura al centro del dibattito: l'incontro pubblico con lo sceneggiatore, drammaturgo, saggista e romanziere Hanif Kureishi che si terrà il 24 settembre a Gorizia.

Organizzato in collaborazione con "Le Giornate della Luce" di Spilimbergo, il pomeriggio con Hanif Kureishi si aprirà alla 17.30 con la visita in Transalpina, luogo simbolo di Nova Gorica e Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025 per poi proseguire alle 18.30 al Palazzo del Cinema / Hisa Filma - Kinemax di Gorizia con l'incontro pubblico moderato da Alessandro Mezzena Lona [arcanestorie.it] e Simone Dotto. Un incontro a più voci per ripercorrere attraverso la lente della scrittura e del cinema il lavoro di uno dei maggiori scrittori britannici contemporanei.

Sarà la proiezione di The Mother alle 20.30 al Palazzo del Cinema / Hisa Filma - Kinemax di Gorizia a concludere la giornata com Hanif Kureishi. Con questo appuntamento il 40 Premio Amidei inaugura la serie di eventi autunnali che proseguiranno ad ottobre con Pupi Avati insignito del Premio Opera d'Autore "Sergio Amidei" 2021. Il Premio "Sergio Amidei" è ideato e organizzato dall'Associazione culturale "Sergio Amidei" con il Dams - Discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste e dall'Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma.