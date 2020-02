Hamilton: Disney porta nelle sale il musical di Lin-Manuel Miranda!

Hamilton, il musical campione di incassi e adorato dalla critica, arriverà nelle sale cinematografiche americane il 15 ottobre 2021: Disney ha infatti annunciato che i fan potranno vivere l'incredibile esperienza creata a teatro.

Robert Iger, CEO della Disney, ha dichiarato: "Lin-Manuel Miranda ha creato un'esperienza teatrale indimenticabile e un vero fenomeno culturale e c'era un buon motivo per cui Hamilton è stato accolto come un'incredibile opera d'arte. Tutte le persone che lo hanno visto con il cast originale non dimenticheranno mai quell'esperienza unica e siamo elettrizzati nell'avere l'opportunità di condividere questa stessa esperienza in stile Broadway con milioni di persone intorno al mondo".

Il cast di Hamilton comprende Miranda nella parte di Alexander Hamilton, Daveed Diggs che è stato il Marchese di Lafayette e Thomas Jefferson, Leslie Odom Jr. nella parte di Aaron Burr, Christopher Jackson che è stato George Washington, Jonathan Groff nella parte di Re George, Renee Elise Goldsberry nei panni di Angelica Schuyler e Philipa Soo che è Eliza Hamilton.

Miranda ha aggiunto: "Mi sono innamorato dei musical crescendo con le leggendarie collaborazioni tra Howard Ashman-Alan Menken e la Disney: La sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin. Sono così orgoglioso del fatto che Tommy Kail sia stato in grado di catturare in questa versione di Hamilton un'esperienza teatrale dal vivo che mantiene le sue caratteristiche anche nelle sale cinematografiche. Siamo eccitati nel collaborare con la Disney per portare il cast originale di Hamilton di Broadway al pubblico più ampio possibile".