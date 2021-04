Halston: la serie con Ewan McGregor ha una data di uscita, ecco le nuove foto

Halston è la nuova serie prodotta da Ryan Murphy per Netflix e la piattaforma di streaming ha condiviso nuove foto e annunciato la data di uscita: il 14 maggio gli utenti potranno vedere gli episodi del progetto con star Ewan McGregor nel ruolo del famoso stilista.

Le immagini promozionali svelano inoltre il look con cui è stata ricreata l'atmosfera degli anni '70 a New York e il look di celebrità conosciute in tutto il mondo.

Halston: una locandina della serie

Il cast sarà composto da Ewan McGregor nel ruolo di Halston, Rory Culkin che sarà il regista Joel Schumacher, Rebecca Davan nel ruolo di Elsa Peretti, David Pittu nella parte di Joe Eula, Krysta Rodriguez che interpreterà Liza Minnelli, Sullivan Jones nei panni di Ed Austin e Gianfranco Rodriguez in quelli di Victor Hugo.

Halston: una foto del protagonista Ewan McGregor

Halston: un'immagine del protagonista

Halston: Krysta Rodriguez nel ruolo di Liza Minnelli

Halston: uno scatto della serie

Halston: Rodriguez e McGregor in una foto della serie

Halston: un'immagine di Gianfranco Rodriguez

Halston: uno scatto di Rebecca Davan

Halston: una foto di David Pittu

Halston: una foto di Rory Culkin

Halston, nome d'arte di Roy Halston Frowick, è diventato famoso negli anni '70 con il suo stile minimalista che divenne un fenomeno negli Stati Uniti e lo fecero entrare nel mondo delle celebrità, diventando amico di star come Liza Minnelli e Bianca Jagger, e dell'artista Andy Warhol.

Nel 1983 ha firmato un contratto per realizzare una collezione a basso costo in collaborazione con la catena J.C. Penney, scelta all'epoca considerata controversa e che ne rovinarono l'immagine nonostante venne poi replicata da altri stilisti molto famosi.

Nel 1988 Halston scoprì di avere l'AIDS ed è morto nel 1990 dopo essersi trasferito a San Francisco per stare con la sua famiglia. In vita aveva avuto una relazione con l'artista venezuelano Victor Hugo, durata oltre 10 anni.