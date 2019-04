Halo, Pablo Schreiber sarà Master Chef nella serie tv tratta dal videogioco

American Gods Pablo Schreiber nell'episodio The Ways of the Dead

Pablo Schreiber sarà Master Chef il protagonista della serie tv su Halo della Showtime. Con lui dividerà lo schermo l'attrice australiana Yerin Ha, che interpreterà Quan Ah, un nuovo personaggio creato appositamente per questa versione del celebre videogioco per Xbox, il quale si ispirerà in particolare a Halo: Combat Evolved.

Pablo Schreiber - che abbiamo già conosciuto in altre serie cult come Orange is the new Black e American Gods - sarà il personaggio principale, un guerriero fortissimo, in un futuro distopico; unica speranza di salvezza per una civiltà spinta oramai sull'orlo della distruzione dal Patto, un'alleanza inarrestabile di mondi alieni, impegnati nello sterminio di tutta umanità. Yerin Ha sarà invece una ragazza adolescente audace che vive nelle Colonie esterne e incontrerà Schreiber in un momento fatale per entrambi.

Halo è stato in lavorazione per diversi anni e come se non bastasse ha anche cambiato recentemente il regista. Sarà infatti Otto Bathurst a dirigere tutti i nove episodi dello show, in sostituzione di Rupert Wyatt, il quale ha abbandonato il progetto in seguito a conflitti di programmazione. Non è l'unica novità: ci sarà anche un secondo showrunner, Steven Kane, che aiuterà Kyle Killen a portare a termine il lavoro. L'inizio delle riprese è previsto per questo autunno a Budapest.