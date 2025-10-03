Halloween arriva a Cinecittà World: ecco gli appuntamenti in programma

L'appuntamento per festeggiare Halloween a Cinecittà World è previsto da sabato 4 ottobre a domenica 2 novembre e, per la gioia degli ospiti di tutte le età, il programma del Parco divertimenti del cinema e della TV offre molti appuntamenti, eventi ed esperienze uniche.

Le novità per questa edizione 2025 sono davvero moltissime, con oltre 20 nuovi contenuti tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età.

La novità per Halloween a Cinecittà World

Tra balle di fieno, zucche giganti, zombie walk, vampiri, streghette, scheletri e fantasmi, ogni angolo del parco romano riserverà in queste settimane sorprese mostruose. Il Gran finale sarà venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre con le Halloween Nights: due serate di festa tra maschere, cene a tema e dj set per vivere l'atmosfera più dark dell'anno.

La Grande novità di questo 2025 è stata ideata per i più piccoli: il Villaggio Piccoli Brividi, con novità e attrazioni a misura di famiglia. I bambini possono perdersi nel divertente Labirinto di fieno, trasformarsi nel mostriciattolo dei loro sogni grazie al Truccabimbi, scatenarsi al ritmo della Horror Baby Dance e lasciarsi incantare dall'apprendista stregone con il suo Halloween Magic Show, prima di mettersi alla prova insieme a mamma e papà nella Caccia al Tesoro o sfidarsi a chi grida più forte con Urletto Maledetto dopo la scorpacciata di caramelle con Dolcetto o Giretto.

Le proposte del parco

In queste settimane, a Cinecittà World, arriva anche Cine Halloween: un percorso suggestivo tra le scenografie da brivido lungo la Halloween Street. Gli ospiti potranno quindi realizzare un selfie sul black carpet che conduce al Palco ispirato alle produzioni più iconiche di Tim Burton, da Beetlejuice a Mercoledì, tra occhi che scrutano dall'alto e misteriosi uomini-zucca, ma anche vivere le atmosfere suggestive del Cimitero del Cinema. Oltre all'Halloween Show di benvenuto, la novità è Halloween Musical - L'Ultimo Ciak, uno spettacolo dove lo spirito inquieto di un regista torna ad animare un film horror mai concluso, con un tocco di comicità.

Spazio a momenti terrificanti con l'esperienza da brividi Horror Halloween: nelle spaventose stanze della Horror House si cammina tra le scene cinematografiche più terrificanti di sempre da The Ring a Nightmare, da l'Esorcista a Venerdì 13, da Saw ad Hannibal Lecter a cui quest'anno si aggiunge una sorpresa.

Il viaggio tra atmosfere e situazioni terrificanti continua tra le tenebre dei gironi danteschi con la montagna russa indoor Inferno, per poi scendere a bordo del nuovo U571 Missione Zombie, il sottomarino infestato da morti viventi.

Tra le novità della stagione, anche Horror Hotel - Il Risveglio dove gli ospiti diventano protagonisti di un ballo in maschera, quale segreto si nasconde dietro le quinte? Ad arricchire l'esperienza ci sarà poi l'inedito Cinetour Blackout: un improvviso blackout nel Museo del Cinema lascia gli ospiti nell'oscurità assoluta. In un percorso dove le statue dei film horror prendono vita e la luce si accende e spegne a intermittenza rivelando visioni improvvise e inquietanti, chi sarà ad attendere gli ospiti nel buio?

Gli ospiti più giovani, infine, sono i protagonisti assoluti anche a Roma World con la Fattoria delle Zucche e i laboratori di intaglio e decorazione: ogni bambino potrà portare a casa la propria zucca personalizzata e continuare la festa anche fuori dal parco.

Per rimanere aggiornati sul programma si può visitare il sito www.cinecittaworld.it.