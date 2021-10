Halloween 2021: tutti i film horror in TV oggi e stasera

Festeggiamo Halloween 2021 con la programmazione di tutti i film horror in TV oggi e stasera, con orari dal pomeriggio fino a stasera e ben oltre la mezzanotte: siete pronti per una maratona da paura?

Halloween 2021 è arrivato, finalmente, e ne approfittiamo per dare uno sguardo ai migliori film horror da vedere oggi in tv, a cominciare dal primo pomeriggio fino a stasera e ben oltre la mezzanotte. Tra le proposte di oggi in programmazione in televisione, troverete qualche classico, alcuni film più recenti, cult da riscoprire e qualche film anni '80 e '70, che vi riporterà indietro nel tempo. Non dimenticate popcorn, muffin, tanto caffè (se farete le ore piccole) e buon Halloween a tutti!

Il gioco dell'illusione - ore 15:45, Rai2

Ne Il gioco dell'illusione, Julia (Haylie Duff) si trasferisce da New York a Los Angeles per cercare di lasciarsi alle spalle il trauma di un incidente nel quale ha perso tutta la sua famiglia. Perseguitata da inquietanti visioni di uomini che la inseguono, Julia riesce a riprendersi con l'aiuto del suo fidanzato e della psichiatra che la segue. Quando i due si trasferiscono in una nuova casa, Julia inizia a sentirsi osservata da qualcuno, ma nessuno le crede.

Dal tramonto all'alba - ore 21:10, Paramount Channel

Salma Hayek in Dal tramonto all'alba

Dopo una rapina finita nel sangue i fratelli Gecko sono ricercati dall'FBI. Durante la loro fuga verso la frontiera messicana, sequestrano la famiglia Fuller e il loro camper. Una volta giunti in Messico però, si ritrovano in un locale notturno frequentato da vampiri. Cast stellare per Dal tramonto all'alba, il film di Robert Rodriguez sceneggiato da Quentin Tarantino (qui anche tra i protagonisti). Salma Hayek nel ruolo di Santanico Pandemonium non si dimentica facilmente.

IT (1990) - ore 21:15, Italia 2 oppure ore 21:45, Sky Atlantic

It: Tim Curry nei panni del clown Pennywise

Tratto dall'omonimo capolavoro di Stephen King, It è la storia di un gruppo di ragazzii, molto legati tra loro, che si ritrovano ad affrontare un'entità malvagia e mostruosa che ogni trent'anni incombe sulla cittadina in cui vivono, Derry. Dopo la morte del fratello di uno di loro, i ragazzi uniranno le loro forze per affrontare il mostro che può presentarsi con diverse sembianze, tra cui quella del pagliaccio Pennywise. Questa versione di It è la miniserie del 1990, con Tim Curry nel ruolo del clown.

Run - ore 21:15, Sky Cinema Uno

Run: Kiera Allen in una scena del film

Una ragazza di 17 anni, Chloe, nata con diversi problemi di salute e cresciuta con sua madre, che si è sempre occupata di lei, non ha mai avuto contatti con l'esterno e aspetta alla richiesta di ammissione da parte di un college, che però tarda ad arrivare. Un giorno fa una scoperta sconcertante che riguarda uno dei tanti medicinali che lei assume. Decide di indagare ulteriormente e scopre che la realtà in cui vive è molto diversa da come sembra. Sarah Paulson e Kiera Allen sono le due protagoniste di Run.

L'esorcista - ore 21:15, Sky Cinema Collection

L'esorcista - una celebre scena del film

Regan MacNeill, figlia di una celebre attrice, si è trasferita da poco insieme a sua madre in una nuova abitazione. La ragazza, che ha 12 anni, trova in casa una tavola OuiJa e ci gioca, incautamente, evocando lo spirito di un demone che si presenta come Capitan Howdy. Da questo momento Regan inizia a comportarsi in modo molto strano, e quando sua madre si rende conto che la medicina non riesce a trovare una soluzione al suo comportamento, decide di contattare un prete. Attenzione : La versione integrale de L'esorcista è in onda alle 00:55 su Italia 2

World War Z - ore 21:20, Italia 1

World War Z: Brad Pitt con Mireille Enos, Abigail Hargrove e Sterling Jerins in una scena

All'inizio di World War Z il protagonista Gerry Lane e la sua famiglia si trovano in auto bloccati nel traffico. Lane (interpretato da Brad Pitt) è un ex-impiegato delle Nazioni Unite e ha la sensazione che non si tratti del classico ingorgo. L'arrivo delle forze dell'ordine, sia in elicottero che in moto, conferma che sta succedendo qualcosa di straordinario. Ovunque per le strade, orde di persone si avventano l'una sull'altra a causa di un'epidemia che trasforma i contagiati in zombie inarrestabili e famelici.

Scary Stories to tell in the Dark - ore 21:20, Rai4

Scary Stories to Tell in the Dark: Austin Zajur in una scena del film

La storia di Scary Stories to Tell in the Dark prende il via negli Stati Uniti nel 1968. La cittadina di Mill Valley, sulla quale, ormai da generazioni, incombe la lunga ombra della famiglia Bellows sembra distante dai tumulti dei grandi centri urbani Nella dimora dei Bellows, situata ai margini della città, Sarah, una ragazza che cela terribili segreti, ha trasformato la sua travagliata esistenza in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha superato i limiti del tempo. Storie che diventano fin troppo realistiche per un gruppo di ragazzi che, durante la notte di Halloween, andranno alla scoperta della terrificante casa di Sarah, chiamati a risolvere i misteri relativi ad alcune macabre morti avvenute nella loro cittadina.

La regina dei dannati - ore 23:10, Rai4

La vampira Akasha (Aaliyah) in una scena del film Queen of the Damned

Dopo un lungo sonno durato anni, il vampiro Lestat (Stuart Townsend) si sveglia e decide di far parte del mondo dei mortali, uscendo dall'oscurità e scegliendo di essere l'essere più vicino a Dio, sulla Terra: una rockstar. La sua musica, ascoltata in tutto il mondo, arriva alla regina Akasha (Aaliyah) che a sua volta si risveglia. Vampiri e musica ne La regina dei dannati, con la sfortunata star Aaliyah, che morì prima dell'uscita del film.

Scappa - Get Out - ore 23:10, Premium Cinema 1

Scappa - Get Out: Betty Gabriel in una scena del film

Un ragazzo afroamericano, Chris, si reca insieme alla sua fidanzata Rose, una ragazza bianca, a far visita per la prima volta ai genitori di lei, nella loro casa delle vacanze. Sin dall'inizio del soggiorno però, accadono cose strane. Ben presto Chris si ritrova a vivere un incubo terrificante. Scappa - Get Out è un horror angosciante che affronta il tema del razzismo e che ha fatto molto discutere. Un film che è un incubo, dall'inizio alla fine.

La terza madre - ore 00:19, Premium Cinema 3

Dario Argento con il ciak del film La terza Madre

Diretto da Dario Argento, La terza madre è il film che chiude la trilogia ideale iniziata anni prima con i capolavori del regista, Suspiria e Inferno. Protagonista del film è Asia Argento nel ruolo di una giovane archeologa americana che si trova a Roma per ragioni di studio. L'apertura di un'urna trovata al cimitero di Viterbo scatenerà un orrore senza precedenti.

L'esorcista - Versione integrale - ore 00:55, Italia 2

Max von Sydow davanti alla casa della piccola indemoniata de L'esorcista

L'esorcista - versione integrale contiene alcune scene che erano state escluse nella versione uscita nelle sale. Tratto da un romanzo di William Peter Blatty, il quale si era ispirato ad una storia realmente accaduta, il film è incentrato su un caso di possessione demoniaca.

Ragazzi perduti - ore 1:10, Rai4

Kiefer Sutherland in Ragazzi Perduti.

Un vero e proprio cult anni '80, Ragazzi Perduti racconta la storia di due fratelli adolescenti, che si trasferiscono in California in seguito al divorzio dei loro genitori. Il più piccolo dei due fratelli stringe amicizia con due ragazzi più grandi che si definiscono cacciatori di vampiri. Il fratello maggiore invece, si innamora di una ragazza che fa parte di una comitiva di motociclisti. Poco dopo inizia a comportarsi in modo strano. Kiefer Sutherland e Corey Feldman sono le giovani star del film.

Una notte da paura - ore 1:39, Cine34

Francesco Pannofino in Una notte da paura

Durante Una notte da paura, un ragazzo, tramite una seduta spiritica, evoca accidentalmente lo spirito di una donna morta nel 1500. Suo padre Sergio, organizzatore di feste a tema horror dovrà mettercela tutta per salvarlo. Francesco Pannofino è Sergio, l'organizzatore di feste in questa commedia horror di Claudio Fragasso ambientata proprio durante la notte di Halloween.

Fracchia contro Dracula - ore 2:10, LA7D

La sensuale Contessina Oniria sta per avventarsi sul povero Giandomenico Fracchia in Fracchia contro Dracula (nella foto Paolo Villaggio e Ania Pieroni)

Giandomenico Fracchia è un agente immobiliare che sta vivendo un momento difficile, tra un licenziamento che incombe e la relazione con la fidanzata, che non va come dovrebbe. Riesce a convincere il ragionier Filini a vedere una casa da acquistare e non è esattamente un'abitazione qualsiasi: si tratta dell'austero castello del Conte Vlad, in Transilvania. Il giorno dopo Fracchia e Filini partono per la Romania per visitare il castello, ma al loro arrivo si renderanno conto che c'è qualcosa di sinistro. Con Paolo Villaggio e Gigi Reder si ride, tra scene cult - memorabile quella nella locanda, con gli avventori che fuggono terrorizzati quando i due forestieri nominano il castello - e mostruosità assortite.

Quattro mosche di velluto grigio - ore 2:40, Sky Cinema Collection

Quattro mosche di velluto grigio, una scena del film

Roberto, un musicista rock, si accorge di essere pedinato da uno strano figuro. Una sera, dopo aver suonato col suo gruppo, decide di affrontare l'uomo, ma lo uccide. La scena dell'omicidio viene fotografata da una persona col volto mascherato, che nei giorni successivi inizia a perseguitare Roberto. Quattro mosche di velluto grigio è il terzo film di Dario Argento e nel cast c'è anche Bud Spencer, in un ruolo secondario.

Amityville Possession - ore 3:03, Italia 1

Una sequenza di Amityville Possession

Amityville Possession è il sequel di Amityville Horror, film che ricostruisce la vera vicenda della celebre casa di Long Island, negli Stati Uniti. In questo film una famiglia si trasferisce nella villa, ma iniziano ad accadere cose spaventose: dai rubinetti di casa esce sangue e sulle pareti appaiono scritte ingiuriose. Allo stesso modo la casa sembra avere un'influenza nefasta sui suoi abitanti, in particolare sul padre e il figlio adolescente.

Zombi 2 - ore 3:06, Cine34

Una scena del film Zombi 2

In Zombi 2, cult di Lucio Fulci, due agenti di polizia vengono aggrediti da uno zombi, dentro una barca approdata al porto di New York. Gli investigatori scoprono che l'imbarcazione proviene dall'isola delle Antille dove uno studioso sta effettuando misteriosi esperimenti. La figlia dello scienziato, non avendo avuto più notizie del padre, parte verso l'isola insieme ad una giornalista. Durante il viaggio incontrano due turisti che li aiutano a raggiungere l'isola. Al loro arrivo i quattro apprendono da un collega dello scienziato che un'orda di morti viventi sta invadendo l'isola. Attenzione : alle ore 4:28, sullo stesso canale, andrà in onda il sequel, Zombi 3.

La mosca - ore 4:25, Sky Cinema Collection

La mosca: una scena del film

Ne La Mosca di David Cronenberg uno scienziato, Seth Brundle, sviluppa un macchinario in grado di trasportare la materia e decide di sperimentarla su se stesso. Nelle fasi cruciali dell'esperimento, non si accorge che nella cabina di teletrasporto è entrata anche una mosca. Seth subirà così una spaventosa trasformazione perché il suo codice genetico si mescolerà con quello dell'insetto. Jeff Godlblum è il protagonista di questo incubo targato Cronenberg, in cui un uomo si trasforma in un rivoltante insetto.

Zombi 3 - ore 4:28, Cine34

Una scena di Zombi 3 di Lucio Fulci

Un gruppo di malviventi si introduce in una base militare e ruba una valigetta nella quale sono custodite le fialette del Death One, un virus artificiale che è in grado di riportare in vita i cadaveri. Durante la fuga, il malvivente che porta la valigetta viene ferito. Il bagaglio si apre e le fialette si rompono, lasciando così fuoriuscire il virus. Anche Zombi 3 è diretto da Lucio Fulci.

Amityville III - ore 4:39, Italia 1

Un giornalista scettico, insieme alla sua famiglia, si trasferisce in una casa ad Amityville, costruita su un cimitero di nativi americani. L'uomo vuole dimostrare l'infondatezza di certe teorie soprannaturali, ma pagherà le conseguenze della sua scelta. Nel cast di Amityville 3D c'è anche una giovanissima Meg Ryan.

Buio Omega - ore 5:19, Premium Cinema 3

Un giovane benestante con la passione della tassidermia, si diletta ad imbalsamare animali. Dopo la morte della sua fidanzata, Angela, decide di trafugarne la salma ed imbalsamarla con la complicità di Iris, la sua perfida governante. Buio omega è un cult di Joe D'Amato.