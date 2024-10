Halle Berry nega di essere stata scelta per il film Amore estremo prima di Jennifer Lopez

Halle Berry non è mai stata scelta per interpretare la protagonista nel film Amore estremo - Tough Love del 2003, in cui recitarono insieme Ben Affleck e Jennifer Lopez. Secondo alcune voci, l'attrice era stata selezionata per il film.

I rumor indicavano proprio la star di Catwoman come la prima scelta per il ruolo di Ricky prima che venisse confermata J.Lo. Considerando il flop al quale è andato incontro il film, probabilmente non ci sarebbero stati rimpianti da parte della star, che ha comunque smentito tutte le voci in circolazione.

Niente di vero

"Non è vero, assolutamente no" ha spiegato Berry al podcast Armchair Expert di Dax Shepard "Lasciate che vi racconti com'è andata veramente: ero in lizza per il ruolo, lo era anche Jennifer. Entrambe abbiamo incontrato il regista Martin Brest, quindi abbiamo avuto un incontro sull'argomento".

Jennifer Lopez e Ben Affleck in Amore estremo

Tuttavia, le cose si sono evolute in maniera differente da come sono state raccontate:"Pensavo davvero di volere il ruolo, volevo lavorare con Marty Brest, e lavorare con Ben. Ci vado ma Ben decide che vuole Jen, quindi non ottengo il ruolo. Non ero stata scelta, non ottengo la parte e la ottiene lei. Mi batté per quel lavoro".

Nessun rimpianto

Nonostante il mancato ingaggio, Halle Berry non sembra particolarmente dispiaciuta:"Sono contenta che sia andata così. Potrei non essere qui ora" ha scherzato la star di X-Men, che ha potuto lavorare ad altri successi che hanno consolidato la sua carriera, incappando lei stessa in qualche flop.

All'epoca, Halle Berry era reduce dall'Oscar alla miglior attrice protagonista per il film Monster's Ball - L'Ombra della vita.