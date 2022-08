Halle Berry, il fidanzato le fa gli auguri per il suo compleanno: "Ti amo con tutto me stesso"

Van Hunt, il fidanzato di Halle Berry, ha scelto Instagram per farle gli auguri nel giorno più speciale dell'anno: questa domenica, il noto musicista ha optato per la piattaforma social al fine di celebrare il 56esimo compleanno dell'amata attrice hollywoodiana.

"Ciao piccola, è il tuo compleanno e contro la tua volontà lo sto urlando sulle cime delle montagne e lo sto celebrando con il mondo intero. Celebro la forza meravigliosa, amorevole, divertente e vivificante che sei", ha scritto il cantante di "Seconds of Pleasure".

"Buon compleanno boo. Ti amo con tutto me stesso", ha concluso Hunt, aggiungendo al post una serie di foto e video della festeggiata. La Berry non ha commentato il post, tuttavia, l'attrice di John Wick ha messo un like al dolce messaggio di auguri del suo fidanzato.

Halle Berry e Van non sono affatto timidi quando si tratta di celebrare il loro amore: i due, che hanno festeggiato il loro 2° anniversario ad aprile, si scrivono spesso messaggi d'affetto e ammirazione sui social: questo giugno, ad esempio, l'attrice ha celebrato il suo uomo nel giorno della festa del papà.