Halle Berry è una splendida Cleopatra negli spot del Super Bowl 2022 (VIDEO)

Halle Berry è tra i protagonisti degli spot Caesars Sportsbook, andati in onda durante il Super Bowl 2022. L'attrice è apparsa nei panni di Cleopatra, conquistando i social che l'hanno incoraggiata ad interpretare tale ruolo in un vero e proprio film.

Ormai da diverse ore, sul web continuano a susseguirsi i tanti spot pubblicitari trasmessi in anteprima durante il Super Bowl che ha visto contrapposti Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams (con questi ultimi che si sono aggiudicati il titolo 2022). Tra i vari filmati andati in onda, ci sono stati anche quelli del Caesars Sportsbook, lo sponsor esclusivo del casinò per la NFL.

Le pubblicità in questione seguono un Giulio Cesare sfarzoso, interpretato dall'attore e comico JB Smoove, coinvolto in svariate situazioni e affiancato da diverse stelle, tra cui Halle Berry. L'attrice fa la sua apparizione come Cleopatra, risultando più bella che mai e conquistando spettatori e fan. La sua interpretazione dell'icona storica ha fatto sì che diversi utenti dei social media le chiedessero di assumere effettivamente il ruolo di Cleopatra in un film.

Nella clip, Berry indossa un abito dorato senza maniche, con una scollatura profonda, spalline leggermente appuntite e due spacchi alti fino alle cosce. L'attrice di Monster's Ball - L'ombra della vita ha arricchito il suo look con un trucco dorato sugli occhi ed ha aggiunto anche piccole pietre allineate lungo la parte superiore dell'occhio. Non sono poi mancati ulteriori accessori, tra cui un bracciale ed alcuni anelli, nonché décolleté dorate ai piedi, che includevano un cinturino sulla punta ed un vertiginoso tacco metallico da 15 centimetri. Infine, i capelli dell'attrice hanno reso ancora più credibile e affascinante il suo look: Halle Berry è infatti apparsa con un caschetto nero da perfetta Cleopatra.