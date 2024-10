Halle Berry nel cast del film Crime 101, basato su un racconto di Don Winslow

Halle Berry sembra farà parte del cast di Crime 101, il film targato Amazon MGM Studios tratto dal racconto breve di Don Winslow.

Il lungometraggio verrà distribuito nei cinema nel 2025 e il cast che sta venendo delineato è davvero stellare.

Il cast di Crime 101

Oltre all'attrice premio Oscar Halle Berry, infatti, tra gli interpreti ci saranno anche Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Barry Keoghan.

La trama del lungometraggio è avvolta dal mistero, ma la storia originale è ambientata nel mondo dei furti di gioielli e si svolge sulla Pacific Coast, dove sono attivi anche i gruppi di narcotrafficanti colombiani. Il detective Lou Lubesnick ha altre idee e si concentra su un ladro in cerca di un ultimo colpo.

Le riprese prenderanno il via nelle prossime settimane. Bart Layton sarà il regista di Crime 101 e ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Peter Straughan. Nel team della produzione ci saranno Hemsworth, Shane Salerno di Story Factory, Eric Fellner e Tim Bevan di Working Title, Layton, Dimitri Doganis, Derrin Schlesinger e Joely Fether.

Halle Berry: i cinquanta anni di una diva affascinante e poliedrica

Il nuovo thriller della star

Halle Berry, in questi giorni, è protagonista sugli schermi con il thriller Never Let Go - A un passo dal male, di cui è anche produttrice tramite la sua HalleHolly, e, prossimamente, sarà nel cast dei film Maude Vs. Maude e The Process.

Alla regia di Never Let Go è stato impegnato l'esperto di brividi Alexandre Aja.

Al centro della trama c'è una madre e i suoi due figli, due gemelli, che da anni affrontano uno spirito malvagio. Quando uno dei ragazzi inizia a metterne in dubbio l'esistenza, il sacro legame che unisce la famiglia viene spezzato, portando a una lotta pericolosa per la sopravvivenza.