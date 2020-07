Haley Joel Osment, l'ex bambino de Il Sesto Senso: "Il mio incidente fu un terribile errore"

Haley Joel Osment è ricordato come una delle baby star di maggior successo degli anni '90, grazie ai suoi ruoli in film come Forrest Gump, A.I. - Intelligenza Artificiale e soprattutto Il sesto senso, diretto da M. Night Shyamalan. L'attore, 32 anni, ha rilasciato un'intervista al Guardian affrontando diversi aspetti della sua travagliata carriera.

Osment sostiene di aver deciso d'interpretare molti ruoli da cattivo dopo aver conseguito la laurea alla New York University nel 2011, per cercare di respingere l'immagine pubblica che lo legava soltanto ai suoi ruoli da bambino. Nel 2006, in seguito ad un incidente d'auto, venne trovato alla guida in stato d'ebbrezza e condannato a tre anni di libertà condizionata:"Fu un terribile errore di un adolescente arrogante nella Los Angeles incentrata sulle auto. Non avrebbe potuto aver meno a che fare con Hollywood" ha confessato Osment.

Haley Joel Osment in A.I. Intelligenza artificiale

Quell'episodio unito al proseguo in sordina della carriera ha contribuito a creargli intorno la fama di baby star vittima del successo. In realtà Osment si trasferì a New York per studiare teatro sperimentale:"Ho fatto un lavoro che praticamente nessuno ha visto per molto tempo, il che non è stata una grande mossa per la mia carriera ma alla fine è stato importante per me capire se era quello che volevo veramente fare per il resto della mia vita".

Per cercare di mascherare la fama, Haley Joel Osment ha deciso di farsi crescere la barba:"Ma non ha funzionato affatto" ha ammesso. E poi una riflessione proprio sugli attori che iniziano la carriera sin da bambini e che alle volte si perdono per strada:"Penso che la percentuale di persone che hanno un'esperienza positiva lavorando da bambini sia molto più alta di quanto la maggior parte della gente immagini. Alcuni passano a qualcos'altro che funziona per loro" ha concluso.

Tuttavia affidare la propria vita alla recitazione consiste anche tenere la testa sulle spalle:"Essendo un attore non puoi mai contare sul fatto che le cose abbiano sempre successo. Ricordo di aver provato quella sensazione con The Sixth Sense - Il sesto senso. Non sarà sempre così. Sono fortunato ad avere un rapporto positivo con quei periodi che a volte possono essere difficili per altre persone".

Haley Joel Osment nel 2019 è comparso in un episodio de Il metodo Kominsky, serie tv con protagonisti Michael Douglas e Alan Arkin, nella quale recita la sorella Emily Osment.