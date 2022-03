Hailey Bieber in ospedale, ”sintomi simili a quelli dell’Ictus”: Ecco come sta la moglie di Justin Bieber

Brutta e spaventosa esperienza per Hailey Bieber: la modella ha temuto di aver avuto un ictus. La moglie di Justin Bieber, come ha raccontato su Instagram, ha avuto un coagulo di sangue al cervello, fortunatamente molto piccolo. Hailey è stata ricoverata in ospedale giovedì scorso, ora, una volta dimessa, è tornata a casa.

Hailey Bieber, 25 anni, figlia minore dell'attore Stephen Baldwin, ha raccontato oggi, 13 marzo, l'esperienza vissuta pochi giorni fa. La ragazza lo ha fatto sui social, attraverso un testo scritto nelle storie di Instagram. "Giovedì mattina ero seduta a colazione con mio marito, quando ho iniziato ad avere sintomi simili ad un ictus e sono stata portata in ospedale", ha raccontato Hailey ai suoi oltre 40 milioni di follower.

Successivamente, la modella ha rivelato la diagnosi dei medici "hanno scoperto che avevo subito un piccolissimo coagulo di sangue al cervello, che ha causato una breve mancanza di ossigeno". Il fisico della nipote di Alec Baldwin ha reagito perfettamente, infatti Hailey spiega "Il mio corpo l'ha superato da solo e mi sono ristabilita completamente in poche ore. Questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai vissuto. Ora sono a casa e sto bene".

Nella parte finale del post, la moglie di Justin ha ringraziato i medici, e tutti coloro che le hanno espresso il loro amore, mandandole messaggi "sono molto grata a tutti i fantastici medici e infermieri che si sono presi cura di me!. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato mandandomi gli auguri. Grazie per tutto il supporto e l'amore".

Sul portale della CNN, l'emittente televisiva statunitense rivela di aver contattato persone vicine a Justin Bieber, che, per ora, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.