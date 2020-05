Hagen Mills, morto l’attore: si è suicidato dopo aver sparato all'ex compagna

Hagen Mills è morto suicida all'età di 30 anni, l'attore si è tolto la vita dopo aver sparato alla sua ex compagna Erica Price, che fortunatamente è rimasta ferita in modo non grave. L'episodio è avvenuto nella casa della madre della ragazza in Kentucky.

Secondo il dipartimento di polizia di Mayfield quello di Hagen Mills è un suicidio con tentativo di omicidio. La polizia ha riferito di aver risposto ad una chiamata martedì sera: gli agenti che sono stati inviati sul posto hanno trovato Erica Price, 34 anni, fuori casa sua. La ragazza riportava ferite da arma da fuoco al braccio e al petto eha dichiarato alla polizia che Hagen Mills le aveva sparato e poi si era suicidato all'interno dell'abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni la madre di Erica e la giovane figlia della coppia di 4 anni, sono state trattenute all'interno dell'abitazione da Hagen Mills che impugnava una pistola, appena Erica è rientrata l'attore ha sparato alla ragazza, poi ha puntato la pistola contro sé stesso e ha fatto fuoco. Erica è stata curata dai paramedici giunti sul posto che hanno dichiarato la morte dell'attore.

Hagen Mills era noto per aver partecipato ad alcuni episodi delle serie Baskets e Swedish Dicks. Ad agosto uscirà l'ultimo film ha cui ha partecipato, l'horror Star Light. Hagen Mills era nato il 9 agosto del 1990 a Murray nel Kentucky.