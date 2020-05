Habemus Papam: il film con Michel Piccoli stasera su Rai Movie

Habemus Papam di Nanni Moretti è il film, in onda stasera su Rai Movie alle 21:10, scelto dalla RAI come omaggio a Michel Piccoli, scomparso ieri.

Michel Piccoli (con le mani giunte in preghiera) nel film Habemus Papam

Con Habemus Papam, in onda stasera su Rai Movie alle 21:10, la RAI rende omaggio a Michel Piccoli, il divo francese scomparso ieri all'età di 94 anni, che nel 2012 ottenne il David di Donatello come miglior attore protagonista proprio grazie al film di Nanni Moretti.

Michel Piccoli è infatti protagonista del film nei panni del cardinale Melville indicato in conclave come futuro Papà.

Al momento dell'annuncio alla folla il cardinale Melville viene colto dal dubbio e decide di non apparire rivelando una fragilità umana che l'interpretazione dell'attore francese rende indimenticabile. Per risolvere la situazione, viene convocato uno psicanalista. Melville si allontana dal Vaticano e girovagando per Roma incontra una compagnia teatrale che sta mettendo in scena Il Gabbiano di Cechov.

Religione, psicoanalisi e teatro in un grande film di Nanni Moretti interpretato da un gigante della recitazione, premiato in questa occasione con il David di Donatello e con il Nastro d'argento europeo.