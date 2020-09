Gwyneth Paltrow: il suo staff ha annusato la sua vagina per realizzare la candela?

La vagina di Gwyneth Paltrow torna prepotentemente in scena e questa volta per via della dichiarazione di un membro dello staff di Goop, il brand di lifestyle creato dalla biondissima diva.

Tutto è nato, nemmeno a dirlo, dalla famosa candela "This Smells Like My Vagina", proprio quella lanciata da Gwyneth Paltrow sul mercato diversi mesi fa, già esaurita in fase di prevendita nonostante il costo non proprio modico (circa 70 dollari).

La candela del desiderio era stata seguita a ruota dall'uscita su Netflix della miniserie dedicata a Goop, che ha mostrato, tra le altre cose, come il team dell'azienda venga spinto a testare in prima persona prodotti e rimedi di volta in volta proposti (ne avevamo parlato anche nella nostra recensione di The Goop Lab).

Ebbene, a quanto pare le "sperimentazioni" hanno interessato anche la candela e molto, molto da vicino ciò che dovrebbe evocare: la vagina di Gwyneth Paltrow.

In una recente intervista con il magazine Closer, Shaun Kearney, Chief Design & Merchandising Officer di Goop, ha dichiarato che: "Per lo staff di Goop annusare la vagina di Gwyneth è solo un altro giorno di lavoro! Lei è l'incarnazione del marchio, e questo significa trasferire la sua autenticità ad ogni singolo prodotto".

Quanto c'è di vero in questa affermazione? Non si sa, sicuramente al momento esistono due versioni sulla genesi della candela, e la prima è stata quella fornita dalla stessa attrice, secondo cui il nome era stato scelto un po' per gioco e un po' per porre fine al tabù che circonda la sessualità femminile.

Certo anche la versione di Shaun Kearney appare più plausibile in base a quanto raccontato poco prima: "Non è difficile trovare lo staff seduto alle scrivanie con un mucchio di aghi sulla faccia, o con un vibratore al collo a mo' di collana, mentre discute su quali sex toys abbiano regalato un orgasmo più intenso durante il weekend".

Cose, insomma, che portano il rapporto con capo e colleghi nel proprio ambiente di lavoro a un nuovo livello ancora tutto da esplorare.