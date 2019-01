Gwyneth Paltrow: un medico chiede un risarcimento milionario dopo un incidente sugli sci

Gwyneth Paltrow è stata denunciata da un dottore che sostiene di essere stato vittima di un incidente causato sugli sci dall'attrice nel febbraio del 2016: Terry Sanderson, tramite il suo avvocato, ha richiesto 3.1 milioni di dollari come risarcimento dei danni subiti, ma i legali della star hanno smentito ogni ricostruzione sostenendo non ci sia niente di vero. Il medico ha invece dichiarato che mentre si trovava su su una pista della Deer Valley, in Utah, sarebbe stato investito da Gwyneth dopo che l'attrice ha perso il controllo colpendolo alla schiena: "Si è girata, si è voltata nuovamente e si è allontanata sciando, lasciandolo sconvolto e disteso nella neve, seriamente ferito".

I documenti riportano poi: "Gwyneth Paltrow sapeva che era sbagliato andare a sbattere contro la schiena del Dottor Sanderson, buttandolo a terra, cadendo sopra di lui e poi allontanarsi dal luogo dell'incidente che ha causato, ma lo ha fatto lo stesso".

Secondo il medico l'istruttore di sci Eric Christiansen, che era insieme alla star di Iron Man, avrebbe dichiarato il falso in alcuni documenti, sostenendo che Gwyneth non ha causato l'incidente, e gli avvocati di Sanderson hanno fatto causa anche all'esperto sportivo, al Deer Valley Resort e a due impiegati della struttura.

Il dottore avrebbe subito la frattura di quattro costole, un trauma al cervello con conseguenze permanenti, stress emotivo e lacerazioni di vario tipo che hanno avuto degli effetti a lungo termine.