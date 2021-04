Gwyneth Paltrow: "Dobbiamo eliminare la vergogna dalla sessualità femminile"

Gwyneth Paltrow, intervistata da Savannah Guthrie durante una puntata di Today, ha dichiarato che Goop, quindi l'attrice stessa e tutti i suoi collaboratori, attraverso i loro prodotti, vogliono tentare di eliminare la vergogna dalla sessualità femminile.

"Penso che la nostra sessualità sia una parte molto importante di ciò che siamo e anche il fatto, se ci pensi, che siamo in televisione ed è mattina e quindi non possiamo parlare di piacere femminile... in un certo senso ti dà un'idea di come, culturalmente, sia ancora un tabù." Ha spiegato la Paltrow.

La star di Avengers è ormai celebre anche per gli articoli osé promossi attraverso il suo brand, tra i quali figurano un nuovo vibratore e la celebre candela chiamata This Smells Like My Vagina. "Molti credono che non si possa essere una mamma e una donna d'affari e desiderare anche di avere rapporti sessuali, è sbagliato!" ha aggiunto l'attrice.

Secondo la Paltrow la promozione di prodotti come il vibratore di Goop è uno tra i primi passi per eliminare lo stigma: "Crediamo veramente di essere in grado di far nascere molte conversazioni positive, promuovendo questo prodotto, al fine di eliminare per sempre ogni genere di vergogna femminile. Dissipiamo tutte queste cose negative, lasciamo che le donne possano conoscersi e che possano scoprire il proprio corpo attraverso il piacere".