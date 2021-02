Gwyneth Paltrow dice di aver lanciato il "trend" delle mascherine e i social si scatenano

Secondo Gwyneth Paltrow, l'uso della mascherina come dispositivo di protezione individuale sarebbe stato lanciato da lei: per questo motivo, l'attrice è stata contestata sui social.

Gwyneth Paltrow non è nuova a idee singolari e a controversie in grado di creare dibattito. Questa volta, in una recente intervista con The New York Times, l'attrice è intervenuta su una fotografia in mascherina postata sul suo profilo Instagram a febbraio 2020 e ha dichiarato: "Si tratta di una ricorrenza tipica della mia vita. Mi ritrovo sempre a fare cose che, inizialmente, mi valgono l'etichetta di pazza scatenata e che, poi, vengono adottate da tutti quanti".

Nel suo post pubblicato su Instagram a febbraio 2020, Gwyneth Paltrow indossava una mascherina e scriveva: "In viaggio verso Parigi. Paranoia? Prudenza? Propaganda? Pandemia? Io dormirò con questa mascherina in aereo. Ho già recitato in un film del genere. State al sicuro, non stringete mani e lavatele spesso!". I commenti dei fan alle dichiarazioni rilasciate in occasione dell'intervista con The New York Times non si sono fatti attendere.

Una persona ha scherzato sostenendo che, finalmente, dopo un anno di pandemia, Gwyneth Paltrow sia stata in grado di trovare la cura per uscirne fuori sani e salvi. Un altro profilo, invece, ha sarcasticamente ringraziato l'attrice per aver inventato le mascherine.

Altri, infine, hanno sottolineato quanto indossare una mascherina per proteggere sè stessi e gli altri da eventuali virus sia stata la norma per molte popolazioni asiatiche nel corso degli ultimi decenni. Nonostante avesse indossato la mascherina in modo corretto, però, l'attrice è stata anche una delle prime persone al mondo a risultare positive al Covid. A questo proposito, Gwyneth Paltrow ha dichiarato: "In aereo ho indossato la mascherina ma non con l'obiettivo per cui viene indossata oggi. Nonostante ciò, quando sono tornata a casa, sono risultata positiva al virus".