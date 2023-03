Guy Pearce si scusa dopo le polemiche sollevate dal suo tweet sugli attori e i personaggi trans

L'attore Guy Pearce si è scusato su Twitter dopo essere stato oggetto di polemiche per un post in cui si era espresso sul tema della rappresentazione della comunità LGTBQ+ nell'industria cinematografica. In particolare, l'artista aveva parlato dei personaggi transgender e su chi dovrebbe interpretarli. Inizialmente, Pearce ha pubblicato un messaggio controverso su questo argomento, che successivamente ha deciso di cancellare.

L'attore aveva scritto: "Una domanda: se le uniche persone autorizzate a interpretare personaggi trans sono persone trans, allora suggeriamo anche le uniche persone che persone trans possono interpretare sono personaggi trans". Pearce si era chiesto se questo non era un limite per la carriera di un attore transgender e aveva concluso "Lo scopo di un attore non è quello di essere in grado di interpretare qualcuno al di fuori del Suo mondo?

Dopo aver pubblicato il post, e aver discusso con alcuni utenti, l'attore ha deciso di cancellarlo e oggi ha pubblicato un messaggio di scuse. Guy Pearce ha allegato al post un lungo documento, nella caption ha scritto: "Ieri ho pubblicato un tweet che non avrei dovuto, per evitare di turbare qualcun altro ora l'ho cancellato. Le scuse più complete e la spiegazione del punto che stavo sollevando sono allegate". Il messaggio infatti era accompagnato dalla foto di un lungo documento.

L'artista ha spiegato di aver capito che la sua domanda era "insensibile" e che il punto che stava cercando di sollevare riguardava la "definizione di recitazione e nient'altro". Guy Pearce ha scritto che parlare dell'argomento "concentrandosi su una comunità già vessata è stato un errore, soprattutto se il messaggio arriva da me, una persona che gode di tutti i privilegi".

Nel messaggio Guy Pearce ha scritto "niente di tutto questo è semplice". L'attore ha specificato di aver sollevato il punto dopo che "durante questi anni molte persone" gli hanno chiesto se "i gay avrebbero dovuto interpretare i ruoli principali in Le avventure di Priscilla, la regina del deserto". "Discussioni simili si stanno verificando sugli attori trans e sui ruoli trans", ha aggiunto, l'attore.

La star ha affermato di non credere che gli artisti debbano rivelare le loro "identità personali, preferenze sessuali, posizione politiche, disabilità, credenze religiose ecc." per ottenere un lavoro, ma ha riconosciuto: "È chiaro che molte comunità minori sono sottorappresentate sullo schermo così come gli attori che appartengono a quelle comunità".

Guy Pearce ha spiegato che il dibattito con gli altri utenti lo ha portato a "riflettere di più sulla recitazione e sul suo posto nel mondo" aggiungendo "Penso che suggerire che l'interpretazione possa provenire solo dalle nostre esperienze vissute uccide la nostra immaginazione".