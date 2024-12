Gus Van Sant dirigerà "Dead Man's Wire" con Bill Skarsgård protagonista

Gus Van Sant, uno dei registi più influenti e distintivi del panorama cinematografico, è pronto a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo progetto: Dead Man's Wire. Il regista di Will Hunting - Genio ribelle e Elephant dirigerà il film, basato su una storia vera, che avrà come protagonisti Bill Skarsgård e Dacre Montgomery.

Il titolo, scritto da Austin Kolodney, racconta la vera vicenda di Tony Kiritsis, un uomo che, sentendosi truffato dal suo istituto di credito (o preststituto finanziario), prese in ostaggio il suo broker. La vicenda, che si svolse nel 1977 a Indianapolis, divenne un evento mediatico seguito in diretta radio, con Kiritsis che minacciò il suo interlocutore con un fucile per ben tre giorni. La storia si trasformò in un incredibile dramma, attirando l'attenzione di tutta la nazione.

Bill Skarsgård interpreterà il protagonista Tony Kiritsis, mentre Dacre Montgomery, noto per il suo ruolo in Stranger Things, affiancherà l'attore nel cast. La produzione sarà affidata a Cassian Elwes e Tom Culliver per Elevated Films, insieme a Joel David Moore di Balcony 9 Productions e Chester Algernal Gordon.

I crediti degli attori e del regista

Bill Skarsgård, noto per la sua interpretazione del mostruoso Pennywise in It, tornerà a interpretare un ruolo iconico nel remake di Nosferatu diretto da Robert Eggers, in uscita nel 2024. Inoltre, l'attore svedese sarà protagonista del prequel di It, It: Welcome to Derry, per il quale ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo, e parteciperà al thriller Locked, diretto da David Yarovesky.

Stranger Things: Dacre Montgomery in una foto della seconda stagione

Dacre Montgomery, invece, è conosciuto per il suo ruolo di Billy Hargrove in Stranger Things, che sta per concludere la sua ultima stagione. L'attore australiano ha recentemente annunciato il suo coinvolgimento in diversi progetti, tra cui il remake del controverso Faces of Death per Legendary Entertainment e Went Up the Hill, un thriller con Vicky Krieps, acquistato dalla Greenwich Entertainment.

Gus Van Sant, che non dirigeva un film dal 2018 con Don't Worry, He Won't Get Far on Foot con Joaquin Phoenix, tornerà dietro la macchina da presa anche per un altro progetto molto atteso: un film basato sul libro Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue di Ryan Holiday. Il film racconterà il caso legale tra Hulk Hogan e Gawker Media, che portò alla bancarotta il sito di gossip nel 2016. Van Sant, insieme agli attori Ben Affleck e Matt Damon, sarà al timone di questa produzione, che promette di esplorare la battaglia legale e l'influenza dei social media e della privacy.