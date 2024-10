Andrew Garfield è deluso di non far parte del Frankenstein di Guillermo del Toro

La star di We Live in Time ha manifestato il proprio disappunto per non essere nella prossima versione del regista messicano.

Andrew Garfield ha dichiarato di essere molto deluso di non essere stato coinvolto nel prossimo film di Guillermo del Toro, Frankenstein. I conflitti di programmazione hanno impedito alla star di interpretare il mostro nel lungometraggio.

Guillermo del Toro ha deciso di adattare il classico romanzo di Mary Shelley in un film che avrebbe dovuto avere tra i protagonisti anche Andrew Garfield, nell'iconico ruolo del mostro creato dal dottor Victor Frankenstein.

Il sostituto

Tuttavia, Garfield è entusiasta che sia stato scelto Jacob Elordi per sostituirlo al fianco di Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein:"Non ha funzionato per motivi che non avete bisogno di sapere ma niente di brutto, ci amiamo" ha chiarito l'attore.

Primo piano di Jacob Elordi in Euphoria

"Sono così deluso di non aver potuto intraprendere quel viaggio. Ovviamente, sono incredibilmente entusiasta di vedere Jacob Elordi, un attore straordinario. Lavorare con Oscar sarebbe stato fantastico, e anche con Christoph Waltz, sarebbe stato un sogno che si avvera ma ora posso soltanto essere un fan e un sostenitore".

Per cercare un lato positivo alla faccenda, Andrew Garfield ha ironizzato sul processo di trasformazione che avrebbe dovuto compiere per interpretare la creatura:"Non ho dovuto passare sei o sette ore sulla sedia ogni mattina per le protesi. Voglio vedere come se la cava la pelle di Jacob" ha scherzato.

Nel marzo 2023, Andrew Garfield era stato scelto per il ruolo del mostro di Frankenstein ma nel mese di gennaio di quest'anno ha dovuto abbandonare il progetto in favore della star di Saltburn Jacob Elordi. Le riprese del film sono iniziate a febbraio e si sono concluse a settembre.

Nel cast del film di Guillermo del Toro anche Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, Ralph Ineson e David Bradley, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il personaggio del signor Argus Gazza nella saga cinematografica di Harry Potter tra il 2001 e il 2011.