Guillaume Canet e Charlotte Gaibnsbourg in Belle, thriller poliziesco di Benoît Jacquot

Nuovo progetto in vista per i divi francese Guillaume Canet e Charlotte Gaibnsbourg, che saranno protagonisti di Belle, adattamento da Georges Simenon diretto da Benoît Jacquot.

Belle, tratto dal romanzo del 1951 di Georges Simenon La morte di Belle, vedrà Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg, qui alla prima collaborazione comune, nei panni di una coppia che conduce un'esistenza pacifica in una piccola città di provincia. Lui è un insegnante e lei gestisce uno studio di ottica. La loro vita viene sconvolta quando Belle, la figlia di un amico che alloggia da loro, viene trovata morta nella sua stanza. Il marito diventa il principale sospettato in quanto l'unico a casa in quel momento. Si ritrova sottoposto a interrogatori umilianti da parte della polizia, ostracizzato dai colleghi e trattato con ostilità dai concittadini. In questa piccola città dove nulla è un segreto, la domanda sulla bocca di tutti è: "Chi ha ucciso Belle?"

La modernità di George Simemon

Marie-Jeanne Pascal di Macassar Productions e Philippe Carcassonne di Ciné-@ sono produttori di Belle.

"Questo film è particolarmente attuale, affronta questioni come la presunzione di innocenza, il processo mediatico, il giudizio popolare e come un evento straordinario possa trasformare un uomo comune", hanno dichiarato i produttori. "Rispecchia anche il duplice approccio di Georges Simenon: esposizione di un ambiente sociale ed esplorazione della cecità dell'animo umano".