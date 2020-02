Guess The Artist: il nuovo gameshow da oggi su Mtv Music!

In occasione dell'inizio di Sanremo 2020, Mtv Music presenta Guess The Artist, il nuovo gameshow in collaborazione con VH1!

Guess the artist, il nuovo gameshow ideato e realizzato da SBAM per MTV e VH1, arriva a Sanremo durante il Festival e da oggi su Mtv Music! Realizzato in collaborazione con SEAT, la casa automobilistica di Barcellona, sarà presentato da Nicolò De Devitiis, volto di VH1 oltre che grande appassionato ed esperto di musica, che sarà anche protagonista di questo divertente show. .

A Sanremo, Nicolò dovrà intervistare un artista a sorpresa tra i protagonisti del Festival. Sarà Nicolò stesso, che sarà a bordo di un'auto completamente oscurata, a dover indovinare, giorno per giorno, chi sarà il protagonista della sua intervista. Per farlo avrà due minuti di tempo e potrà fare solo domande chiuse. L'artista potrà rispondere solo SI o NO e avrà la voce camuffata. L'ospite avrà a disposizione anche una bugia, per provare a depistare Nicolò. Solo una volta salito a bordo dello Yacht che li ospita, Nicolò saprà se ha indovinato o meno.

"Guess the artist" sarà disponibile da stamattina con due appuntamenti al giorno - alle 11.00 e alle 15.00 sugli account social di MTV, Facebook, Instagram e sul canale YouTube dedicato. A chiusura della settimana, tutti i contenuti saranno in onda anche sui canali tv: sabato 8 febbraio su MTV Music (canale Sky 704) alle ore 11.00 e domenica 9 febbraio alle 15.00 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di tivusat e 715 di Sky), in replica poi su entrambi i canali durante la settimana dal 10 al 14 febbraio. "Guess the artist" è il format powered by SEAT che in qualità di Automotive Partner metterà a disposizione della produzione alcune SEAT Ateca, il SUV dal design inconfondibile, che accompagnerà Nicolò e gli artisti all'incontro.