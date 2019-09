Guess My Age 2019, stasera su TV8 con Enrico Papi

Guess my age 2019 Stasera su TV8 ritorna Enrico Papi con indovina l'età. A partire dal 2 settembre al via le nuove puntate del format divenuto in poco tempo un appuntamento imperdibile in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.

Una la regola del programma: indovinare l'età di 7 sconosciuti. Il concorrente dovrà difendere il montepremi di 100 mila euro, e nelle prime puntate potrà avvalersi dell'aiuto di un partner celebre per cercare di indovinare l'anno di nascita di 7 persone ignote. Tra gli ospiti d'eccezione ci saranno le showgirl Paola Caruso e Costanza Caracciolo, neomamme, gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il modello Francesco Monte e l'astrologo Paolo Fox. E ancora, Davide Camicioli, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi, volti del mondo dei motori già noti al pubblico di TV8 ed infine, Enrica Bonaccorti, che tornerà sul piccolo schermo proprio su TV8 con Ho qualcosa da dirti.

Per indovinare l'età sconosciuta, i partecipanti a Guess my age 2019 avranno sei indizi a disposizione in altrettante manche: la canzone, il Vip, il ricordo, la cronaca, lo spettacolo, lo zoom e il ricordo. La canzone è un brano musicale pubblicato nell'anno di nascita dello sconosciuto; il Vip è un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il ricordo è un aneddoto che riguarda lo sconosciuto (nella manche finale di ogni puntata - novità di questa edizione - l'indizio si trasformerà in foto ricordo: uno scatto d'epoca aiuterà a contestualizzare il ricordo e a creare curiosità intorno allo sconosciuto); la cronaca è un fatto di attualità che ha segnato l'anno di nascita; lo spettacolo è un evento del mondo dell'intrattenimento di quell'anno; lo zoom, infine, dà la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino. Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età dello sconosciuto fa assottigliare il premio in palio.

La coppia di concorrenti che indovinerà l'età esatta dello sconosciuto potrà aggiudicarsi un extra bonus di 500 euro. Altrimenti, dopo aver provato a indovinare l'età dei primi 6 sconosciuti, la coppia di concorrenti dovrà giocarsi il tutto per tutto nella sfida finale nella quale i giocatori avranno a disposizione 4 tentativi e 4 indizi. Ad ogni errore, il montepremi difeso fino a quel momento si dimezzerà irrimediabilmente.