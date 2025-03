Guè sui Me contro Te: "Lui ha la faccia strana, non mi sembra adatto". La risposta incredula di Luì e Sofì

Qualche giorno fa, uno dei rapper italiani più amati, ovvero Guè, si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto controversa su Luì e Sofì dei Me contro Te e lo ha fatto durante la sua partecipazione al podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Il rapper si sarebbe lasciato andare ad una dichiarazione apparsa piuttosto critica soprattutto nei confronti di Luì. Ovviamente quest'ultimo ha voluto rispondere per le rime e sui social dopo qualche ora è apparso un video piuttosto eloquente quanto incredulo. Ecco cosa è accaduto nello specifico tra il rapper ed il noto youtuber.

Guè contro Luì dei Me contro Te, che risponde via social

Me Contro Te Il Film – Operazione Spie, una scena del film

Durante la partecipazione al podcast Tintoria, ad un certo punto i conduttori hanno chiesto a Guè se avesse avuto modo di seguire il dissing avvenuto tra i Dinsieme e i Me contro Te. Si tratta di due gruppi di youtuber tra i più amati dai bambini che negli ultimi anni hanno davvero ottenuto un successo strepitoso (con tanto di imitazione di Fiorello e Fabrizio Biggio nel glorioso Viva Rai 2). Inizialmente, il rapper ha fatto ironia sul successo ottenuto dal duo, dicendo: "Guarda io devo dirti una cosa. Io ho visto il fatturato. Altro che rap, andiamo a fare canzoni per bambini!".

Ad un certo punto, Guè si è espresso proprio su Luì dicendo: "Però c'è una cosa che devo dire, che il tipo che fa queste cose per bambini per me è davvero creepy. Mi dà... cioè non porterei mai mia figlia". Detto questo, il rapper ha subito sottolineato di non voler fare ironia, tuttavia ha rincarato la dose, facendo delle dichiarazioni sull'aspetto fisico dello youtuber. "Il tipo è strano, non mi sembra adatto. Ha una faccia strana. La tipa è tranquilla, ma lui no".

Immediata la risposta di Luì, il quale dopo qualche ora ha pubblicato sui social un video divenuto virale. In questo video lo youtuber guardando il video di Guè, ha replicato scrivendo grazie. Insomma, nessuna risposta al veleno da parte di Luì, ma un po' di confusione sì.