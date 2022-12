Gudetama: Un Nuovo Viaggio, su Netflix in streaming da oggi

La serie animata Gudetama: Un nuovo viaggio, diretta da Motonori Sakakibara, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 13 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie animata Gudetama: Un nuovo viaggio, diretta da Motonori Sakakibara, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 13 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie animata Gudetama: Un nuovo viaggio è stata diretta da Motonori Sakakibara e si basa, ovviamente, sul personaggio targato Sanrio. Il tema musicale Gudetama Koshinkyoku di Yuko Hara e lo show vede il coinvolgimento del duo comico Shimofuri Myojo, interpreti di Guretama e Tamago Sushi, mentre l'uovo sodo avrà la voce di Shunsuke Takeuchi. Nel cast della serie ci sono inoltre Akiyoshi Nakao, Serena Motala e Sarutoki Minagawa.

La sinossi diffusa da Netflix anticipa: Preparati per un viaggio alla ricerca dei genitori fatto di stanchezza intensa ed empatia con la strana coppia formata da Gudetama e Shakipiyo! Gudetama ha ormai accettato il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno e vuole solo poltrire tutto il tempo. Presto però si fa travolgere dall'insistenza dell'intraprendente Shakipiyo, così questi due opposti lasciano insieme il frigorifero per avventurarsi nel mondo alla ricerca della loro madre. Durante il viaggio incontrano varie uova e imparano le modalità di cottura di ognuna. Gudetama inizia a pensare al proprio percorso e si rende conto che deve fare qualcosa prima di andare a male! Riuscirà Gudetama, che non vuole muoversi né lavorare, a trovare sua madre?