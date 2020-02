Guardiani della Galassia 3: James Gunn smentisce la presenza di Silver Surfer e Galactus

Guardians of the Galaxy: Chris Pratt alla guida di un astronave

James Gunn ha smentito voci sulla presenza di Silver Surfer e Galactus in Guardiani della Galassia 3. La cosa curiosa di questo rumor è che l'autore ha fatto credere che venisse direttamente da Gunn: come riportato infatti da alcuni siti americani, il regista avrebbe suggerito la cosa durante un vero Q&A coi fan su Instagram. In tale occasione gli sarebbe stata fatta la domanda sui due personaggi nel prossimo film dei Guardiani, con la risposta "Ci sono state conversazioni". Gunn avrebbe poi eliminato il post, ma nelle ore successive è emerso che quella domanda in particolare non è stata fatta, e lo screenshot che circolava in rete era falso.

Guardiani dell'Universo: il futuro della Marvel al cinema è cosmico?

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt e il regista James Gunn sul set

D'altronde era lecito un minimo di scetticismo al riguardo, come sottolineato anche da chi aveva riportato la notizia ritenendola genuina: James Gunn ha scritto la sceneggiatura di Guardians of the Galaxy Vol. 3 già nel 2018, prima di essere licenziato e poi nuovamente assunto dalla Disney, e all'epoca, con le trattative ancora in corso per l'accordo Disney-Fox, non sarebbe stato possibile utilizzare Silver Surfer e Galactus nel Marvel Cinematic Universe poiché legati al franchise dei Fantastici Quattro, allora in mano alla Fox.

Lo stesso James Gunn, però, è all'origine di un curioso precedente in quell'ambito: quando ha inserito Ego il Pianeta Vivente nella sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 2, rendendolo il padre di Star-Lord, non sapeva che il personaggio fosse proprietà della Fox, e la Marvel dovette quindi negoziare per averlo in prestito (in cambio, la Fox poté cambiare i poteri di Negasonic Teenage Warhead in Deadpool). Per ora, la voce principale sul terzo film è che sia incentrato sul passato di Rocket, e che il cattivo possa essere colui che lo ha reso tale tramite esperimenti e torture. Si vocifera che quella parte, qualora vera, possa andare a Mark Hamill, il quale aveva dichiarato su Twitter di voler incontrare Gunn e parlare di una possibile collaborazione dopo aver scoperto di essere il suo vicino di casa.