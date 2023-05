Guardiani della Galassia 3, James Gunn fa gli auguri al fratello Sean con un video dal set

James Gunn è intervenuto su Twitter per fare gli auguri di buon compleanno al fratello Sean e ha quindi condiviso un video dietro le quinte dal set di Guardiani della Galassia Vol. 3.

"Buon compleanno, [Sean Gunn]. Sei un buon fratello e mi piace creare roba con te", ha twittato James. Nel video si vede Sean ballare sul set utilizzato per la prima scena post-credit del terzo capitolo del franchise che coinvolge Kraglin e il resto della nuova squadra dei Guardiani della Galassia.

In precedenza, Sean Gunn ha parlato della possibilità di un suo ritorno nel ruolo di Kraglin in un prossimo film senza il fratello alla regia.

"Non chiudo mai nessuna porta come attore. Nella mia carriera sono sempre stato aperto a ciò che potrebbe accadere. Non penso che farò un progetto sui Guardiani con un regista diverso ma non penso che mio fratello ne dirigerà altri. Certamente non lo farà in un futuro prossimo. Penso che a quel punto saremmo entrambi vecchi. Se arrivassero altri progetti darei sicuramente un'occhiata".

Il prossimo film di James Gunn sarà Superman: Legacy, che lancerà il nuovo DC Universe al cinema nel 2025.