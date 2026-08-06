GTA VI e Netflix insieme è nell'ordine naturale delle cose

Il nuovo trailer di Grand Theft Auto VI sarà rilasciato in anteprima su Netflix, a dimostrazione di quanto la piattaforma stia puntando forte sui videogiochi.

Era inevitabile, forse. Netflix e Rockstar insieme per l'evento videoludico del decennio. Infatti, l'annuncio che il nuovo trailer (probablemente il primo che mostrerà il gampley) di GTA VI che debutterà in anteprima assoluta sulla piattaforma è la dimostrazione di come il colosso dello streaming stia investendo sempre di più sul settore videogiochi.

Come confermato da Rockstar Games, il nuovo speciale intitolato Grand Theft Auto VI: Una Lunga Anteprima (An Extended Look) farà il suo debutto in anteprima su Netflix giovedì 27 agosto alle 21. Qualche ora dopo il video verrà pubblicato anche sui canali ufficiali YouTube e sul sito di Rockstar. Quindi, come dire, placate le polemiche e non fatevi mangiare dalla FOMO. Non è nulla di esclusivo.

Netflix, GTA e Rockstar: una lunga storia d'amore

In una nota ufficiale, Netflix ha descritto la collaborazione come: "Una partnership inedita e la prima nel suo genere per presentare uno sguardo esteso alla prossima evoluzione della rivoluzionaria serie Grand Theft Auto".

Dall'altra parte, Rockstar ha confermato che la versione al lancio si concentrerà interamente su una mastodontica esperienza per giocatore singolo, senza menzionare al momento componenti multiplayer o online. La trama ci riporta a Vice City, USA, dove incontriamo Jason e Lucia, due rapinatori che si ritrovano al centro di una cospirazione che si estende per tutto lo stato di Leonida.

La love story tra Rockstar e Netflix non è di certo appena nata. L'inserimento della GTA Trilogy all'interno del catalogo Netflix Games ha registrato numeri da record (ora non è più in catalogo, ma trovate Read Dead Redemption), dimostrando che il pubblico della piattaforma vuole le grandi IP videoludiche (soprattutto chi è cresciuto con la PlayStation).

Se Netflix punta al mondo dei videogiochi

Tornando all'annuncio, diremmo che sì, c'era da aspettarselo. Del resto è strategia sembra chiara: negli ultimi anni Netflix ha smesso di considerare i videogiochi un semplice "esperimento da smartphone", collaborando anche con diversi studi interessanti come Annapurna Interactive, trasformandoli in un pilastro del proprio modello di business. Miliardi di dollari sono stati stanziati per l'acquisizione di studi di sviluppo, l'integrazione del gaming via cloud e l'espansione dei titoli direttamente sugli schermi televisivi, di conseguenza la piattaforma si è accaparrata una grande fetta del settore.