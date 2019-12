GTA online, l'espansione The Diamond Casino Heist in arrivo a dicembre

The Diamond Casino Heist, espansione di GTA online, è in uscita a dicembre e permetterà ai giocatori di pianificare una rapina ad un caveau come nei film.

Rockstar si prepara a lanciare per GTA online The Diamond Casino Heist, in uscita il 12 dicembre. Si tratta di una sorta di espansione che permetterà ai giocatori di fare molto di più che giocare d'azzardo e affrontare le missioni che vengono via via programmate.

The Diamond Casino Heist per GTA Online - che ricordiamo è il multiplayer di GTA 5 - è molto articolato perché è costruito come una rapina in piena regola, un po' come Ocean's Eleven ma con molto meno glamour e più azione. I giocatori saranno assoldati dalla famiglia Cheng per penetrare nel casinò, violarne il caveau e prendere i soldi lì contenuti per fare uno smacco alla famiglia Duggan che ora gestisce il locale da gioco. In origine infatti, erano i Cheng ad essere i proprietari prima dell'arrivo dei Duggan, arrogante famiglia texana dai metodi spicci e violenti. Rockstar ha assicurato che l'approccio sarà del tutto nuovo, con sceari da scoprire e varie opzioni se il piano dovesse andare storto, come sacrificarsi per salvare la squadra.

La banda per poter essere operativa avrà bisogno di quattro giocatori e servirà come copertura il dover avere una sala giochi vintage che faccia da facciata all'intera operazione. Come tutti i più recenti contenuti aggiuntivi, The Diamond Casino Heist sarà gratis per tutti i possessori di una copia di GTA 5 su PC, PlayStation 4 o Xbox One.