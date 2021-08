Grey's Anatomy 18: Kate Burton torna come la madre di Meredith nella nuova stagione

Kate Burton tornerà in Grey's Anatomy 18. L'interprete di Ellis, ovvero la mamma della protagonista Meredith, reciterà in diversi episodi della nuova stagione dello show con Ellen Pompeo ma al momento non è stato specificato il modo in cui apparirà. Ricordiamo, infatti, che il suo personaggio, che soffriva di Alzheimer, è morto nella terza stagione dello show.

La scorsa stagione di Grey's Anatomy, ovvero la numero 17, ha richiamato l'interesse anche dei tanti fan della serie che però, dopo tanti anni, avevano scelto di interrompere la visione dello show della ABC perché delusi dagli addii di quasi tutti gli attori che vi avevano recitato sin dall'inizio. La curiosità per la serie è tornata, non a caso, proprio nel momento in cui sono riapparsi i vari Derek, George O'Malley e via dicendo. Mentre stava combattendo contro il Covid, infatti, Meredith ha iniziato a sognare una spiaggia, lungo la quale ha avuto la possibilità di riunirsi ai tanti personaggi morti dello show, da Derek (Patrick Dempsey) a George (T.R. Knight), passando per Mark (Eric Dane) e Lexie (Chyler Leigh).

La defunta mamma di Meredith, Ellis Grey, invece, non appariva sulla spiaggia ma, stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, la donna farà parte della trama della prossima stagione del medical drama. Kate Burton reciterà in più episodi, a partire dalla premiere della stagione 18, in onda il 30 settembre negli Stati Uniti. Poiché la sequenza sulla spiaggia si è conclusa con Meredith che si è svegliata verso la fine della scorsa stagione, non è chiaro come Ellis Grey sarà reintrodotta nello show. Ellis è stata vista per l'ultima volta nell'episodio Sangue e acqua della stagione 15, apparendo a Meredith in un sogno. Il personaggio, che soffriva di Alzheimer, è morto invece nella terza stagione.

In totale, Burton ha recitato in 23 episodi di Grey's Anatomy (fino ad oggi), guadagnandosi due nomination agli Emmy per il suo ruolo. La sua terza nomination agli Emmy è arrivata per un altro dramma di Shondaland, ovvero Scandal. Burton apparirà nella prossima serie limitata di Hulu The Dropout. I suoi recenti crediti televisivi includono anche ruoli ricorrenti in Streghe e Supergirl della CW. I suoi crediti cinematografici, invece, includono anche il film Che fine ha fatto Bernadette? del 2019. Grey's Anatomy, la serie sceneggiata più longeva e più apprezzata della ABC, è stata creata ed è prodotta da Shonda Rhimes. Krista Vernoff è invece showrunner e produttrice esecutiva.